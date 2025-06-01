Стильные образы с белыми джинсами — подойдут абсолютно всем

Девушка в белых джинсах. Фото: Freepik

Белые джинсы добавят в любой образ свежести и легкости. Они идеально подойдут на лето, однако многие боятся создавать луки с таким элементом гардероба. Это связано со стереотипом о том, что белый цвет добавляет лишних килограммов. На самом же деле, все зависит от того, как вы стилизуете такую модель джинсов.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Идеи стильных образов с белыми джинсами

Не стоит опасаться джинсов белого цвета. Они не будут полнить, если правильно выбрать посадку. Важно также сочетать их с различными текстурами.

Идеи образов с белыми джинсами и пиджаком. Фото из Instagram

Белый цвет — это идеальная база для акцентов. На лето к этим брюкам подойдут топы или жилетки. Выбирайте яркий верх, если хотите быть в центре внимания.

Идеи образов с белыми джинсами и жилеткой. Фото из Instagram

Еще одно беспроигрышное комбо — белые джинсы и джемпер в полоску. Для повседневного аутфита можно выбрать кроссовки, а для более сдержанного образа отдайте предпочтение туфлям. К тому же черно-белый лук — вечная классика, которая не теряет актуальности.

Идеи образов с белыми джинсами и джемпером в полоску. Фото из Instagram

Чтобы подчеркнуть талию и добавить особого шарма в образ, можно использовать платок вместо пояса. Такой прием — трендовый в этом сезоне. Акцентный платок будет удачно дополнять белые джинсы.

Идеи образов с белыми джинсами и платком. Фото из Instagram

На более прохладную погоду к луку с белыми джинсами можно добавить кожаную куртку. Такой образ подчеркнет вашу уверенность в себе и точно завоюет внимание других.

Идеи образов с белыми джинсами и курткой. Фото из Instagram

Белые джинсы похожи на чистый холст. Все зависит от того, какое настроение на нем "нарисовать". Поэтому не бойтесь экспериментировать и создавать разные образы.

Напомним, ранее мы писали о том, что этим летом в моде будут джинсы в стиле 70-х. Модель с накладными карманами уверенно набирает популярность.

Также мы рассказывали о том, как носить джинсы багги. Они будут мастхэвом этим летом для тех, кто стремится быть в тренде.