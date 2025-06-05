Летние образы с палаццо - с чем сочетать трендовые брюки

Девушка в штанах. Фото: Freepik

Летом хочется легкости — и в настроении, и в одежде. Именно поэтому брюки палаццо так полюбились модницам. Они широкие, дышащие, не прилипают к телу в жару и при этом выглядят элегантно. Эта вещь давно стала незаменимой частью летнего гардероба и даже не думает сдавать позиции.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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С чем носить брюки-палаццо летом

Палаццо идеальны тогда, когда не хочется придумывать сложные образы. Достаточно надеть легкую майку, сверху накинуть рубашку или льняной жакет, выбрать удобную летнюю обувь и вы уже готовы к городской суете, кофе на террасе или прогулке у моря. Брюки прекрасно сочетаются и с кроссовками, и с босоножками, и с балетками, поэтому всегда можно адаптировать образ под свое настроение и температуру за окном.

Стильные летние образы. Фото из Instagram

В моде сейчас не только простые сочетания с топами, но и интересные решения — например, носить палаццо с асимметричными рубашками или футболками-поло, которые вернулись в тренды этим летом. А еще они удачно смотрятся в комплекте с костюмными жилетами или легкими жакетами в тон — такой образ подойдет и для работы, и для вечера.

Удачные образы на каждый день. Фото из Instagram

Даже если в гардеробе не так много вещей, палаццо помогут создать десятки стильных образов. Это именно тот вариант, когда одни брюки становятся основой целого летнего сезона.

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