Универсальные штаны на лето — всегда будут удачным выбором

Голубые брюки. Фото: Freepik

Летняя жара вдохновляет на нежные цвета и легкие силуэты. В этом сезоне в тренде будут брюки в оттенке butter yellow. Этот цвет стал настоящим хитом лета. Любой элемент гардероба в масляно-желтом оттенке выглядит изящно и богато.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Брюки масляно-желтого цвета уверенно покоряют сердца модниц в этом сезоне. Модель не имеет значения: джинсы, палаццо или аладдины — этот оттенок сделает особенным что угодно.

Образы в трендовом цвете. Фото из Instagram

Butter yellow — это отличная альтернатива уже надоевшему бежевому цвету или светлым джинсам. Этот оттенок добавляет нежности, утонченности и свежести образу. Дизайнеры предлагают разнообразные вариации низа в трендовом цвете сливочного масла.

Брюки в масляно-желтом цвете. Фото из Instagram

Любая модель в цвете butter yellow станет идеальной инвестицией в базовый летний гардероб. Такие брюки подойдут абсолютно под все, ведь масляно-желтый оттенок можно сочетать как с яркими вещами, так и со сдержанной базой.

Костюм в масляно-желтом цвете. Фото из Instagram

Масляно-желтый — это именно тот цвет, который как белый холст. Вы можете создавать совершенно разные аутфиты с одними и теми же брюками.

Напомним, ранее мы писали о том, какая обувь идеально подходит к брюкам палаццо. Это удачный тандем.

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