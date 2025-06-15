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Главная Мода Самые модные брюки этого лета — идеальная база под все

Самые модные брюки этого лета — идеальная база под все

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Дата публикации 15 июня 2025 18:12
Универсальные штаны на лето — всегда будут удачным выбором
Голубые брюки. Фото: Freepik
Ключові моменти Трендовые брюки лета 2025 года

Летняя жара вдохновляет на нежные цвета и легкие силуэты. В этом сезоне в тренде будут брюки в оттенке butter yellow. Этот цвет стал настоящим хитом лета. Любой элемент гардероба в масляно-желтом оттенке выглядит изящно и богато.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Трендовые брюки лета 2025 года

Брюки масляно-желтого цвета уверенно покоряют сердца модниц в этом сезоне. Модель не имеет значения: джинсы, палаццо или аладдины — этот оттенок сделает особенным что угодно.

Трендовий колір штанів літа 2025
Образы в трендовом цвете. Фото из Instagram

Butter yellow — это отличная альтернатива уже надоевшему бежевому цвету или светлым джинсам. Этот оттенок добавляет нежности, утонченности и свежести образу. Дизайнеры предлагают разнообразные вариации низа в трендовом цвете сливочного масла.

Трендовий колір штанів літа 2025
Брюки в масляно-желтом цвете. Фото из Instagram

Любая модель в цвете butter yellow станет идеальной инвестицией в базовый летний гардероб. Такие брюки подойдут абсолютно под все, ведь масляно-желтый оттенок можно сочетать как с яркими вещами, так и со сдержанной базой.

Трендовий колір штанів літа 2025
Костюм в масляно-желтом цвете. Фото из Instagram

Масляно-желтый — это именно тот цвет, который как белый холст. Вы можете создавать совершенно разные аутфиты с одними и теми же брюками.

Напомним, ранее мы писали о том, какая обувь идеально подходит к брюкам палаццо. Это удачный тандем.

Также мы рассказывали о том, какие фасоны джинсов будут модными этим летом. Они должны быть у каждой модницы.

мода тренды стиль цвет штаны
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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