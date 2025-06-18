Брюки-аладдины — тренд для тех, кто не боится внимания

Девушка в белых штанах. Фото: Pixabay

Этим летом в моду врывается нечто совершенно неожиданное — брюки-аладдины. Да, именно те самые, что когда-то ассоциировались со сказками о Востоке, теперь вернулись в гардеробы самых стильных девушек и выглядят просто роскошно. Они широкие, почти невесомые, будто созданы для того, чтобы жить без спешки и наслаждаться каждым мгновением. В таком наряде хочется танцевать босиком на песке или гулять по улицам города с бокалом айс-лате.

Об этом пишет Cosmopolitan.

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Дизайнеры задали тренд еще на показах весна-лето 2025. В Chloé брюки-аладдины сочетались с легкими блузами, которые почти летали в воздухе. В Alaïa добавили графические топы, чтобы подчеркнуть контраст. И эта игра между мягкостью и четкостью, расслабленностью и структурой сразу пришлась по душе модницам всего мира.

Alaïa. Фото: Cosmopolitan

Что стоит знать, прежде чем бежать за новыми брюками

Они лучше всего смотрятся из тканей, которые "живут" вместе с телом — шелк, жатый хлопок, вискоза. Оттенки лучше брать натуральные: фисташковый, лавандовый, теплый розовый, олива, терракота. Главное не переборщить с деталями. Если низ широкий и свободный, то верх пусть будет сдержанным. Майка с тонкими бретелями, укороченный жакет или кроп-топ сделают образ гармоничным.

Chloé. Фото: Cosmopolitan

Отметим, что это не просто еще одна тенденция. Это о свободе движения, свободе выбора и о том, как одежда может дарить настроение. Брюки-аладдины — это возможно ваше стильное приключение этим летом.

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