Какие вещи из прошлого лета стоит надеть в 2025 году — актуальны до сих пор

Неизменные тренды — какие прошлогодние вещи пригодятся этим летом
Мода циклична, и что-то возвращается в тренды из далеких 90-х, а некоторые вещи не теряют актуальности несколько сезонов подряд. В 2025 году популярными будут базовые аксессуары, обувь и вещи, которые были любимчиками модниц прошлым летом.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Актуальные вещи из прошлого сезона летом 2025 года
Бермуды
Эта модель идеально подойдет для тех, кто хочет выглядеть стильно и чувствовать себя свободно. Шорты-бермуды были популярными в прошлом году и не теряют актуальности и сейчас. С ними можно создать множество летних образов.
Белая футболка
Однотонная белая футболка уже давно стала базовой вещью в гардеробе на все сезоны. Летом 2025 года она тоже будет на пике популярности. Модницы выбирают ее за универсальность, простоту и комфорт.
Джинсовая юбка
Прошлым летом джинсовая юбка была на пике популярности. В этом сезоне она также остается в фаворитах. Такая модель удобна, а стилизовать ее можно по-разному.
Вьетнамки
Легкость и свобода — вьетнамки покоряют модниц комфортом и уверенно врываются в тренды и этим летом. Популярными будут модели как на каблуках, так и без. Их можно сочетать с легкими платьями, шортами или джинсами.
Рубашка
Еще одной незаменимой вещью этим летом будет рубашка. Она подходит к разным образам. Носите ее как полноценный элемент образа или яркий акцент, который дополнит ваш лук.
Эти вещи не просто остаются в моде. Они действительно настоящий мастхэв на лето для тех, кто любит выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно одновременно.
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