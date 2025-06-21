Какие вещи из прошлого лета стоит надеть в 2025 году — актуальны до сих пор

Девушка в летнем образе. Фото: Freepik

Мода циклична, и что-то возвращается в тренды из далеких 90-х, а некоторые вещи не теряют актуальности несколько сезонов подряд. В 2025 году популярными будут базовые аксессуары, обувь и вещи, которые были любимчиками модниц прошлым летом.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Актуальные вещи из прошлого сезона летом 2025 года

Бермуды

Эта модель идеально подойдет для тех, кто хочет выглядеть стильно и чувствовать себя свободно. Шорты-бермуды были популярными в прошлом году и не теряют актуальности и сейчас. С ними можно создать множество летних образов.

Шорты-бермуды. Фото из Instagram

Белая футболка

Однотонная белая футболка уже давно стала базовой вещью в гардеробе на все сезоны. Летом 2025 года она тоже будет на пике популярности. Модницы выбирают ее за универсальность, простоту и комфорт.

Белая футболка. Фото из Instagram

Джинсовая юбка

Прошлым летом джинсовая юбка была на пике популярности. В этом сезоне она также остается в фаворитах. Такая модель удобна, а стилизовать ее можно по-разному.

Джинсовая юбка в стиле джинсовой юбки. Фото из Instagram

Вьетнамки

Легкость и свобода — вьетнамки покоряют модниц комфортом и уверенно врываются в тренды и этим летом. Популярными будут модели как на каблуках, так и без. Их можно сочетать с легкими платьями, шортами или джинсами.

Образ с вьетнамками. Фото из Instagram

Рубашка

Еще одной незаменимой вещью этим летом будет рубашка. Она подходит к разным образам. Носите ее как полноценный элемент образа или яркий акцент, который дополнит ваш лук.

Образ с рубашкой. Фото из Instagram

Эти вещи не просто остаются в моде. Они действительно настоящий мастхэв на лето для тех, кто любит выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно одновременно.

Напомним, ранее мы писали о том, какой тренд в обуви всех удивил. Такую модель выбирают мировые звезды.

Также мы рассказывали о том, какие солнцезащитные очки испортят ваш образ. Лучше не выбирать их.