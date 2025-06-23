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Главная Мода Не лучший выбор — популярные страны, где море летом не радует

Не лучший выбор — популярные страны, где море летом не радует

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 10:23
Популярные страны, в которые не стоит ехать на море летом — зря выбросите деньги
Люди отдыхают на море. Фото: Freepik
Ключові моменти Модные, но неудачные направления для отдыха

Лето — это то самое время, когда все мечтают о море, солнце и беззаботном отдыхе. Но есть страны, куда лучше не покупать билеты именно в этот сезон. Причина проста: жара такая, что кажется, будто попал в духовку, или дожди не дают выйти из номера. И даже самые роскошные отели не спасают.

Издание "24.Travel" рассказало о популярных направлениях, которые стоит обойти летом.

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Египет

Конечно, курорты Шарм-эш-Шейха и Хургады давно полюбились украинцам. Но летом там просто ад. Температура за +40, море больше похоже на ванну, а солнце печет так, что на экскурсии даже смотреть не хочется. Из-за такой погоды путевки в этот сезон и стоят дешевле. Но стоит ли экономить, если будет настолько некомфортно?

ОАЭ

Здесь еще жарче. В Дубае летом воздух прогревается до +45 и выше. Море теплое, как суп. Даже ночью не становится легче — без кондиционера просто не выжить. Весь отдых превращается в прогулки от одного кондиционера к другому. Лучше ехать сюда осенью или зимой — тогда действительно кайф.

Відомі курорти, куди влітку краще не їхати
ОАЭ. Фото: Freepik

Мальдивы

Райский уголок, но не летом. В этот период на Мальдивах сезон дождей. Частые ливни, влажность, сильные ветры и пасмурное небо могут легко испортить настроение. Фото для Instagram не получатся, а пляжные планы придется отменить. Не удивительно, что летом туры сюда дешевле. Просто сезон неудачный.

Тунис

На первый взгляд — хороший вариант. Но жара здесь особенная: сухой горячий воздух из пустыни может быть настоящим вызовом для организма. Море — теплое, а еще иногда грязное из-за перегрузки канализаций. Добавьте сюда нашествие комаров и романтика сразу куда-то исчезает.

В деяких країнах може бути дуже нестерпно влітку
Тунис. Фото: Freepik

Таиланд

Летом здесь сезон дождей. Кажется, только вышел на улицу и уже весь мокрый. Влажность такая, что ни вещи, ни волосы не высыхают. И хотя зелено и красиво, но для пляжного релакса лучше выбрать другое время.

Ранее мы писали о том, какие головные уборы носить этим летом.

Также мы сообщали, какие вещи из 2024 будут актуальны и в этом году.

отдых лето мода туризм стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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