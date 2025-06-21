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Головна Мода Найстильніші головні убори на літо — це носять усі

Найстильніші головні убори на літо — це носять усі

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 11:16
Які головні убори цього літа на піку моди — додайте їх до свого гардероба
Дівчина в капелюсі. Фото: Freepik
Ключові моменти Трендові головні убори літа 2025 року

Головні убори влітку — це не тільки про стиль, а й про комфорт. Всі звикли вважати фаворитом модниць в цю пору року солом'яний капелюх, але цього сезону його впевнено витісняють кілька інших моделей. Вони полюбилися своєю практичністю та привабливістю.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Трендові головні убори літа 2025 року

Хустка

Цього літа суперпопулярною буде хустка. Вона не просто захистить від сонця, а й додасть образу ретро-елегантності. Ба більше, хустку можна використовувати як аксесуар для сумки чи пов'язати на талію.

Трендові головні убори літа 2025
Хустка. Фото з Instagram

Панамка кроше

Ще один беззаперечний фаворит модниць цього літа — панамка кроше. Цей головний убір дещо незвичний для жаркої погоди, оскільки зв'язаний гачком. Однак насправді така панамка добре захищає від спеки. Вона може бути щільною або ажурною, кольоровою чи мінімалістичною.

Трендові головні убори літа 2025
Панамка кроше. Фото з Instagram

Кепка

Вже котрий сезон поспіль не втрачають актуальності кепки. Влітку це справжній мастхев. Якщо раніше вони асоціювалися в більшості зі спортом, то зараз такий головний убір поєднують навіть з вишуканими образами. Кепка пасує абсолютно усім та обов'язково має бути у вашому гардеробі цього літа.

Трендові головні убори літа 2025
Кепка. Фото з Instagram

Головний убір — це те саме доповнення, яке зробить образ неперевершеним. Тож сміливо одягайте кепки, панамки чи хустки, аби бути в тренді цього сезону.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який головний убір несподівано став фаворитом модниць. Він витіснив солом'яний капелюх.

Також ми розповідали про те, які аксесуари зараз носять усі. Вони зроблять особливим будь-який образ.

літо мода тренди головні убори стиль
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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