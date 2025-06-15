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Головна Мода Ідеальне доповнення образу — які аксесуари обрати на літо

Ідеальне доповнення образу — які аксесуари обрати на літо

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 09:19
Стильні аксесуари на літо — образи з ними будуть наймоднішими
Дівчина в окулярах та капелюсі. Фото: Freepik
Ключові моменти Наймодніші аксесуари на літо

Літо — ідеальний час, аби доповнювати свої образи аксесуарами. Цього сезону вони не лише про стиль, а й про практичність. Модницям варто звернути увагу на чотири основні тренди.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Наймодніші аксесуари на літо

Масивні золоті сережки

Будь-якої форми, головне — масивні. Такі сережки будуть в тренді цього літа. З ними навіть найпростіший образ одразу стане цікавішим. Золото додає особливого шарму.

Наймодніші аксесуари на літо 2025
Масивні сережки. Фото з Instagram

Аксесуари для волосся

Цього літа популярними будуть будь-які аксесуари для волосся. Об'ємна гумка-квітка ідеально пасуватиме до образу з мереживною спідницею, наприклад. Крабик підбере волосся та додасть аутфіту вишуканості.

Наймодніші аксесуари на літо 2025
Аксесуари для волосся. Фото з Instagram

Класичні та бохо-ремені

В моді цього літа будуть ремені у стилі 80-х та бохо. Класичні шкіряні варіанти підійдуть до базових образів. Металеві декоративні ремені стануть чудовим доповненням до джинсів чи спідниці.

Наймодніші аксесуари на літо 2025
Шкіряний ремінь. Фото з Instagram

Хустка

Наймодніший головний убір сезону — хустка. Її можна використовувати за призначенням чи як прикрасу для сумки. Способів носити хустку існує багато. В цьому сезоні будуть популярними усі, тож обов'язково додайте цей аксесуар у свій гардероб.

Наймодніші аксесуари на літо 2025
Хустка. Фото з Instagram

Ці аксесуари не просто доповнять літні образи. Вони допоможуть показати характер та стилізувати лук по-особливому.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка сукня стала справжньою знахідкою цього літа. Її хочуть усі модниці.

Також ми розповідали про те, яка сумка цього сезону буде наймоднішою. Вона пасуватиме геть під усе.

мода тренди аксесуари стиль сережки
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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