Стильні аксесуари на літо — образи з ними будуть наймоднішими

Ідеальне доповнення образу — які аксесуари обрати на літо
Літо — ідеальний час, аби доповнювати свої образи аксесуарами. Цього сезону вони не лише про стиль, а й про практичність. Модницям варто звернути увагу на чотири основні тренди.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Наймодніші аксесуари на літо
Масивні золоті сережки
Будь-якої форми, головне — масивні. Такі сережки будуть в тренді цього літа. З ними навіть найпростіший образ одразу стане цікавішим. Золото додає особливого шарму.
Аксесуари для волосся
Цього літа популярними будуть будь-які аксесуари для волосся. Об'ємна гумка-квітка ідеально пасуватиме до образу з мереживною спідницею, наприклад. Крабик підбере волосся та додасть аутфіту вишуканості.
Класичні та бохо-ремені
В моді цього літа будуть ремені у стилі 80-х та бохо. Класичні шкіряні варіанти підійдуть до базових образів. Металеві декоративні ремені стануть чудовим доповненням до джинсів чи спідниці.
Хустка
Наймодніший головний убір сезону — хустка. Її можна використовувати за призначенням чи як прикрасу для сумки. Способів носити хустку існує багато. В цьому сезоні будуть популярними усі, тож обов'язково додайте цей аксесуар у свій гардероб.
Ці аксесуари не просто доповнять літні образи. Вони допоможуть показати характер та стилізувати лук по-особливому.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка сукня стала справжньою знахідкою цього літа. Її хочуть усі модниці.
Також ми розповідали про те, яка сумка цього сезону буде наймоднішою. Вона пасуватиме геть під усе.
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