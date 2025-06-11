Ідеальна літня сукня з 1980-х — легка модель у принт polka dot

Дівчина в елегантній сукні. Фото: Freepik

Цього літа горох офіційно повернувся і не просто як принт, а як настрій. Сукні polka dot заполонили вулиці міст, луки з TikTok і Instagram, і, здається, знову стали тією самою річчю, яку хочеться носити щодня. Але це вже не про милу жіночність у стилі "дівчинки з романтичного кіно". Сьогоднішній горох — це характер, впевненість і трохи ретро, яке ми всі так любимо.

Про це пише Vogue.

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Чорно-білий горошок опинився в центрі уваги не випадково. Після появи Мії Гот у прозорій спідниці в горох на показі Miu Miu мода ніби згадала, як сильно ми всі скучили за цією графікою. І от тепер горох на максісукнях Dries Van Noten, на грайливих міні Moschino, на легких варіаціях від Valentino. Його навіть включили до своїх колекцій Balenciaga, Acne Studios і ще півдесятка інших гучних імен.

Сукня в горошок. Фото: Vogue

Одним словом, сукня в горох працює. Вона не вимагає особливих зусиль, але має завжди стильний вигляд. Найулюбленіший формат зараз — це мідісукня з чорного шовку чи бавовни з білими цяточками. Її носять з балетками або кедами, додають мінімалістичну сумку, великі окуляри і, можливо, светр, зав’язаний на плечах. Або стару добру джинсову куртку.

Довга сукня. Фото: Vogue

Що цікаво, ця мода не тільки з подіумів — її підтримали і ті, хто диктує стиль мільйонам. Кейт Міддлтон регулярно з’являється в polka dot, а Дуа Ліпа нещодавно вибрала горохову сукню від Valentino. Водночас запити типу "сукня в горох міді" вже б’ють рекорди в Google і це багато про що говорить.

Горох у 2025-му — це вже не "як у мами в молодості", а "як у модної дівчини, яка знає, чого хоче". Він вийшов із категорії ностальгійного принта і став чимось, що підкреслює стиль, а не просто прикрашає.

Раніше ми писали про те, яку сукню можна носити хоч щодня цього літа.

Також ми повідомляли про трендові сарафани цього сезону.