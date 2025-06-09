Базова сукня на всі випадки життя — ідеальне літнє рішення

Дівчина в гарній сукні. Фото: Freepik

Літо — це не просто пора тепла, це стан душі. І головне, що хочеться в ці місяці — це простоти в усьому. Наприклад, легкої сукні. Причому мова не про якесь там з рюшами чи блискітками, а максимально базове — плаття-майка. Його можна легко уявити на подіумі, на узбережжі, в офісі й навіть на вечірній прогулянці. Бо головний секрет у мінімалізмі.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Трендова сукня цього літа

Сукня-майка — це як біла футболка, тільки ще зручніше. Прямий або трохи приталений крій, м’який трикотаж, довжина міні, міді або максі, тонкі або широкі бретелі. Сідає по фігурі ідеально, а за потреби приховає те, що не хочеться підкреслювати. Його фішка в тому, щоб не тиснути на стиль, а навпаки, бути чистим полотном, на якому можна малювати настрій хоч щодня новий.

Сукня-майка. Фото з Instagram

За бажанням зробити акцент на талії, оберіть облягаючий варіант. Більше хочеться свободи — беріть вільний крій. Найвдаліші кольори цих суконь нейтральні: чорний, білий, сірий, беж. Але й м’які пастелі на кшталт м’ятного чи небесного ідеально підходять для літа.

А якщо хочеться драйву, то насичений червоний чи електрик-синій точно не залишать вас непоміченою. А от принти можна залишити на інший раз: саме однотонність дає той ефект, коли образ має зібраний і стильний вигляд.

Принтова сукня. Фото з Instagram

З чим носити цю сукню

Та майже з усім. Під плаття-майку чудово пасують і сандалі, і балетки, і в'єтнамки. Мюлі — якщо хочеться вишуканості, а жакет або лляна сорочка зверху і ви вже готові до офісу або вечері на терасі. Вдалі аксесуари для цієї сукні: плетена сумка, браслети, коралі у вигляді мушель.

Дівчата в гарних сукнях. Фото з Instagram

Одним словом, сукня-майка — це та сама річ, яка влітку стає паличкою-виручалочкою. Проста, але не нудна. Зручна, але ефектна. І головне — вона не зобов’язує, а надихає.

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