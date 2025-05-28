Сукні, які будуть на піку моди цього літа — носитиме уся Європа

Дівчина в гарній сукні. Фото: Freepik

Літо без сукні — як море без сонця. Саме ця річ стає головною у спекотну пору року. Вона легка, зручна, жіночна і завжди додає образу свіжості. Якщо шукаєте ідеї, що носити цього літа, ось кілька суконь, які вже носять найстильніші дівчата і кожна з них має свій настрій.

Про це пише Who What Wear.

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Максі кольору іржі

Це не просто сукня — це настрій Середземномор’я. Такий відтінок нагадує теплий пісок, а якщо додати коричневі замшеві в’єтнамки — образ готовий. Неначе щойно не з пляжу, а з глянцевої обкладинки.

Коричнева сукня. Фото з Instagram

Біла довга сукня

Проста, але розкішна. Її краса в мінімалізмі. Додайте до неї масивні босоніжки чи спортивні слайди й буде той самий effortless chic, за яким полюють усі модниці.

Біла довга сукня. Фото з Instagram

Чорна сукня

Звикли відкладати чорне до осені? Марно. У спекотний день така сукня має несподівано стильний вигляд. Особливо, якщо поєднати її з чорними мінімалістичними босоніжками. Головне — легка тканина й вільний крій.

Чорна сукня. Фото з Instagram

Сукня з рюшами чи принтом

Такі сукні самі по собі вже як прикраса. Їм не потрібні об’ємні сумки чи купа біжутерії. Все, що треба — прості босоніжки, і ви вже готові до прогулянки містом чи романтичної вечері.

Сукня з рюшами. Фото з Instagram

Квіткове плаття

Класика, яка ніколи не набридне. Квіткові мотиви створюють настрій літа в полі чи в саду. Щоб не було перебору, оберіть прості шльопанці або біркенштоки.

Квіткова сукня. Фото з Instagram

Сукня — це не просто одяг. Це про ваш настрій, впевненість і свободу. А правильно підібране взуття лише підкреслить цю магію. Тож сміливо приміряйте літні образи й нехай це літо стане найстильнішим.

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