Платья, что окажутся на пике моды этим летом — будет носить вся Европа

Девушка в красивом платье. Фото: Freepik

Лето без платья — как море без солнца. Именно эта вещь становится главной в жаркое время года. Она легкая, удобная, женственная и всегда добавляет образу свежести. Если ищете идеи, что носить этим летом, вот несколько платьев, которые уже носят самые стильные девушки и каждое из них имеет свое настроение.

Об этом пишет Who What Wear.

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Макси цвета ржавчины

Это не просто платье — это настроение Средиземноморья. Такой оттенок напоминает теплый песок, а если добавить коричневые замшевые вьетнамки — образ готов. Как будто только что не с пляжа, а с глянцевой обложки.

Коричневое платье в коричневом цвете. Фото из Instagram

Белое длинное платье белого цвета

Простое, но роскошное, его красота в минимализме. Добавьте к нему массивные босоножки или спортивные слайды и будет тот самый effortless chic, за которым охотятся все модницы.

Белое длинное платье. Фото из Instagram

Черное платье

Привыкли откладывать черное до осени? Напрасно. В жаркий день такое платье выглядит неожиданно стильно. Особенно, если сочетать его с черными минималистичными босоножками. Главное — легкая ткань и свободный крой.

Черное платье. Фото из Instagram

Платье с рюшами или принтом

Такие платья сами по себе уже как украшение. Им не нужны объемные сумки или куча бижутерии. Все, что нужно — простые босоножки, и вы уже готовы к прогулке по городу или романтическому ужину.

Платье с рюшами. Фото из Instagram

Цветочное платье

Классика, которая никогда не надоест. Цветочные мотивы создают настроение лета в поле или в саду. Чтобы не было перебора, выберите простые шлепанцы или биркенштоки.

Цветочное платье. Фото из Instagram

Платье — это не просто одежда. Это о вашем настроении, уверенности и свободе. А правильно подобранная обувь только подчеркнет эту магию. Поэтому смело примеряйте летние образы и пусть это лето станет самым стильным.

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