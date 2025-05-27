Сукня, що повернулася в моду з 80-х і 90-х — з чим і де носити

Дівчина в гарній сукні. Фото: Freepik

Цієї весни на модних подіумах усе ніби злетіло в повітря: легкість, невагомість, відчуття свободи. Дизайнери дружно вирішили — нам всім бракує простоти й світла, тож настав час вбиратися у речі, які тільки підкреслюють цю легкість. У колекціях можна побачити шифонові тканини, прозорі фактури, розкуті крої, драпірування, що струмують за тілом.

В Elle розповіли про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Сукня, яка вразить усіх у 2025 році

Серед усіх цих трендів важко не помітити один особливо романтичний напрям — сукні bubble. Їх силуети нагадують легкі хмаринки або мильні бульбашки, ніби створені для того, щоб літати у власних мріях.

Ferragamo SS25. Фото: Elle

Хоча може здатися, що це щось новеньке, насправді подібні сукні вже були на піку моди у 80-х і 90-х. Варто лише згадати легендарний вихід принцеси Діани на Каннському кінофестивалі 1987 року. Її смугаста сукня bubble в парі з жакетом буквально підірвала тоді публіку. Після того схожі моделі часто миготіли і в кіно, і на червоних доріжках.

Цієї весни bubble-сукні знову повертають собі місце у трендах. Хтось робить ставку на міні, як у JW Anderson. Хтось на розкішні довгі сукні без бретелей, як у Ferragamo. А хтось захоплює повітряними шлейфами, як у Chloe.

Chloe SS25. Фото: Elle

Не варто думати, що такі сукні пасують лише окремим фігурам. Зараз стільки варіацій, що можна обрати А-силует як у Marc Jacobs, спробувати варіанти із заниженою талією, як пропонує Alaïa, або поекспериментувати зі строгішими формами і bubble-об’ємами разом, як це зробив Carven.

Раніше ми писали про те, про які сукні мріє кожна модниця.

Також ми повідомляли про сукні в стилі ретро, що неочікувано повернулись в моду.