Платье, что вернулась в моду из 80-х и 90-х — с чем и где носить

Девушка в красивом платье. Фото: Freepik

Этой весной на модных подиумах все будто взлетело в воздух: легкость, невесомость, ощущение свободы. Дизайнеры дружно решили — нам всем не хватает простоты и света, так что пришло время наряжаться в вещи, которые только подчеркивают эту легкость. В коллекциях можно увидеть шифоновые ткани, прозрачные фактуры, раскованные крои, струящиеся по телу драпировки.

В Elle рассказали об этом подробнее.

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Среди всех этих трендов трудно не заметить одно особенно романтичное направление — платья bubble. Их силуэты напоминают легкие облака или мыльные пузыри, будто созданные для того, чтобы летать в собственных мечтах.

Ferragamo SS25. Фото: Elle

Хотя может показаться, что это что-то новенькое, на самом деле подобные платья уже были на пике моды в 80-х и 90-х. Стоит лишь вспомнить легендарный выход принцессы Дианы на Каннском кинофестивале 1987 года. Ее полосатое платье bubble в паре с жакетом буквально взорвало тогда публику. После того похожие модели часто мелькали и в кино, и на красных дорожках.

Этой весной bubble-платья снова возвращают себе место в трендах. Кто-то делает ставку на мини, как у JW Anderson. Кто-то на роскошные длинные платья без бретелек, как у Ferragamo. А кто-то восхищается воздушными шлейфами, как у Chloe.

Chloe SS25. Фото: Elle

Не стоит думать, что такие платья подходят только отдельным фигурам. Сейчас столько вариаций, что можно выбрать А-силуэт как у Marc Jacobs, попробовать варианты с заниженной талией, как предлагает Alaïa, или поэкспериментировать со строгими формами и bubble-объемами вместе, как это сделал Carven.

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