Наймодніші сарафани літа-2025 — їх хоче кожна модниця

Дівчина в гарному сарафані. Фото: Freepik

Настали багатьма улюбленими літні вечори й вже добре відчувається теплий вітер, саме тому час активно складати свій сезонний гардероб. І що точно має бути у вашому списку — це сарафани. Бо коли стає спекотно, це найбезпечніший вибір: не парить, не тисне, має крутий вигляд і не потребує зайвих зусиль для стилізації.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Цього літа сарафан не просто річ "на вихід", а справжній базовий герой вашого гардероба. Адже це саме та річ, що сміливо можна носити хоч кожен день. Зверніть увагу на білизняні сарафани або трикотажні сукні без рукавів. Вони мають стриманий, але влучний вигляд. Обирайте відтінки, які зараз "на гребені хвилі" — ніжні пастелі або глибокі шоколадні кольори.

Дівчата в сарафанах. Фото з Instagram

А якщо хочеться свободи й комфорту, то тут підійде сарафан вільного крою. Сукня, яка не обтягує, не сковує рухів і дозволяє дихати кожною клітинкою. Найкраще з льону чи іншої натуральної тканини, в спокійному відтінку. Така річ має свіжий, дорогий і дуже літній вигляд.

Легкий сарафан. Фото з Instagram

Ну а тепер про наймодніші сарафани літа-2025. Цього сезону дизайнери вирішили погратися з наївністю: об’ємні спідниці, рюші, легка прозорість і знайомий усім принт у горошок.

І якщо ви раптом вирішили, що занижена талія лишилася в 2000-х, то вона знову тут і має ще кращий вигляд, ніж будь-коли. Модні сарафани можна знайти як в українських, так і світових брендах. Тож натхнення і покупки — буквально на відстані одного кліка.

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