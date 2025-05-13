Трендова сукня на літо — носити можна щодня й усюди

Дівчина в сукні. Фото: Freepik

Горох знову у центрі модної уваги і цього разу без жодного перебільшення. Поки дизайнери щосезону змагаються, який принт стане головним, polka dot без зайвого шуму повернув собі статус улюбленця. Він не кричить, не перевантажує образ, але завжди привертає погляд. Можна сказати, що це принт, який працює як хороший саундтрек — додає настрій, не забираючи увагу на себе.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Восени та взимку ми носили клітинку і трохи анімалістики, але вже зараз усе змінилося. Смугастий, звісно, нікуди не зник, але поступився місцем гороху — витонченому, трохи грайливому, а подекуди навіть провокаційному. Найсильніше він проявляється саме на сукнях. Горохова сукня — це така річ, яка може бути і ніжною, і зухвалою. Одягнули й вже ніби в кіно з 60-х або на модному показі 2025 року.

Сукня в горох. Фото з Instagram

Модниці це добре зрозуміли. Хтось обирає варіанти з мереживом, а хтось — сукні-хмари, повітряні й ніби трохи казкові. А інші мінімалістичні прямі фасони з несподіваним кроєм, які однаково пасують і для буднів, і для вечора.

Гарна сукня. Фото з Instagram

Ще одна причина, чому polka dot зараз на піку — кольори. Так, класика у вигляді чорно-білих варіантів завжди буде доречною, але тепер у грі ще пастель, гірчиця, бордо, світло-блакитний і навіть червоний. Сукня в горох більше не обмежується одним стилем.

Червона сукня в горох. Фото з Instagram

Вона стала тією самою "універсальною солісткою" гардероба: під кеди й під каблук, на пікнік і на побачення, у спеку і навіть у прохолоду. І найкраще в ній те, що не важливо — ти модна блогерка чи просто любиш красиві речі. Горох працює на всіх.

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