Принти в одязі, що захопили весну-2025 — додайте їх до свого образу

Дівчина в оригінальній кофтинці. Фото: Freepik

Весна вже огортає теплом, а це значить час освіжити свій гардероб чимось яскравим і новеньким. Щоб бути на хвилі трендів і не розгубитися серед вибору, варто розібратись, які принти захопили модниць цієї весни і як їх стильно носити.

Про це написало видання Cosmopolitan.

Реклама

Читайте також:

Принти в одязі, що можна побачити всюди цієї весни

Вертикальна смужка

Так, ніби нічого нового, але цього сезону вона зазвучала по-іншому. Ледь помітна або яскраво контрастна — смужка задає ритм образу. Найбільше зараз люблять сині й блакитні варіації, які так і просяться на легкі сорочки чи штани. Головне не бійтеся міксувати, бо смужка, як білий аркуш, на який можна додати що завгодно.

Сорочка у смужку. Фото з Instagram

Коров’ячий принт

Анімалістичні візерунки ще довго не підуть з модних радарів. Цієї весни фаворитом став саме cow print. Так, це ті самі плямки, що відразу кидаються в очі, роблячи образ цікавим і трохи грайливим. Класика — штани чи жакет з цим принтом, але ще крутіший мають вигляд аксесуари або навіть взуття в такому стилі.

Коров’ячий принт. Фото з Instagram

Контрастний горох

Polka dot — той самий горошок, що тримає марку вже не перший сезон. І чим більший горох — тим краще. Особливо крутий вигляд має на спідницях чи колготках, додаючи ретронастрою і трохи зухвалості водночас.

Колготки в горох. Фото з Instagram

Яскрава клітинка

Але не та, до якої ми звикли. Забудьте про стриману класику. Весна-2025 — це про великий малюнок і соковиті кольори. Рожево-червоні кардигани, жовто-рожеві штани — усе це тепер must have для тих, хто хоче виділитися.

Яскрава кофтинка. Фото з Instagram

Не бійтеся міксувати, гратися кольорами й текстурами. І нехай кожен ваш образ говорить за вас.

Раніше ми писали про те, які тренди з 2010-го стрімко повертаються в моду.

Також ми повідомляли, які речі варто купити на літо 2025 року.