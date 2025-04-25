Принты в одежде, захватившие весну-2025 — добавьте их в свой образ

Девушка в оригинальной кофточке. Фото: Freepik

Весна уже окутывает теплом, а это значит время освежить свой гардероб чем-то ярким и новеньким. Чтобы быть на волне трендов и не растеряться среди выбора, стоит разобраться, какие принты захватили модниц этой весной и как их стильно носить.

Об этом написало издание Cosmopolitan.

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Вертикальная полоска

Да, вроде бы ничего нового, но в этом сезоне она зазвучала по-другому. Едва заметная или ярко контрастная — полоска задает ритм образу. Больше всего сейчас любят синие и голубые вариации, которые так и просятся на легкие рубашки или брюки. Главное не бойтесь миксовать, потому что полоска, как белый лист, на который можно добавить что угодно.

Рубашка в полоску. Фото из Instagram

Коровий принт

Анималистические узоры еще долго не уйдут с модных радаров. Этой весной фаворитом стал именно cow print. Да, это те самые пятнышки, которые сразу бросаются в глаза, делая образ интересным и немного игривым. Классика — брюки или жакет с этим принтом, но еще круче смотрятся аксессуары или даже обувь в таком стиле.

Коровий принт. Фото из Instagram

Контрастный горох контрастный

Polka dot — тот самый горошек, который держит марку уже не первый сезон. И чем крупнее горох — тем лучше. Особенно круто смотрится на юбках или колготках, добавляя ретро-настроения и немного дерзости одновременно.

Колготки в горох. Фото из Instagram

Яркая клетка

Но не та, к которой мы привыкли. Забудьте о сдержанной классике. Весна-2025 — это про крупный рисунок и сочные цвета. Розово-красные кардиганы, желто-розовые брюки — все это теперь must have для тех, кто хочет выделиться.

Яркая кофточка. Фото из Instagram

Не бойтесь миксовать, играть цветами и текстурами. И пусть каждый ваш образ говорит за вас.

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