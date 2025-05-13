Трендовое платье на лето — носить можно каждый день и везде

Девушка в платье. Фото: Freepik

Горох снова в центре модного внимания и на этот раз без всякого преувеличения. Пока дизайнеры каждый сезон соревнуются, какой принт станет главным, polka dot без лишнего шума вернул себе статус любимчика. Он не кричит, не перегружает образ, но всегда привлекает взгляд. Можно сказать, что это принт, который работает как хороший саундтрек — добавляет настроение, не забирая внимание на себя.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Осенью и зимой мы носили клетку и немного анималистики, но уже сейчас все изменилось. Полосатый, конечно, никуда не исчез, но уступил место гороху — изящному, немного игривому, а иногда даже провокационному. Сильнее всего он проявляется именно на платьях. Гороховое платье — это такая вещь, которая может быть и нежной, и дерзкой. Надели, и уже будто в кино из 60-х или на модном показе 2025 года.

Платье в горох. Фото из Instagram

Модницы это хорошо поняли. Кто-то выбирает варианты с кружевом, а кто-то — платья-облака, воздушные и будто немного сказочные. А другие минималистичные прямые фасоны с неожиданным кроем, которые одинаково подходят и для будней, и для вечера.

Красивое платье. Фото из Instagram

Еще одна причина, почему polka dot сейчас на пике — цвета. Да, классика в виде черно-белых вариантов всегда будет уместна, но теперь в игре еще пастель, горчица, бордо, светло-голубой и даже красный. Платье в горох больше не ограничивается одним стилем.

Красное платье в горох. Фото из Instagram

Оно стало той самой "универсальной солисткой" гардероба: под кеды и под каблук, на пикник и на свидание, в жару и даже в прохладу. И самое лучшее в нем то, что не важно — ты модный блогер или просто любишь красивые вещи. Горох работает на всех.

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