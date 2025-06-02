Самые модные сарафаны лета-2025 — их хочет каждая модница

Девушка в красивом сарафане. Фото: Freepik

Наступили многими любимыми летние вечера и уже хорошо чувствуется теплый ветер, именно поэтому время активно составлять свой сезонный гардероб. И что точно должно быть в вашем списке — это сарафаны. Потому что когда становится жарко, это самый безопасный выбор: не парит, не давит, выглядит круто и не требует лишних усилий для стилизации.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Стильные сарафаны, которые трудно не заметить

Этим летом сарафан не просто вещь "на выход", а настоящий базовый герой вашего гардероба. Ведь это именно та вещь, которую смело можно носить хоть каждый день. Обратите внимание на бельевые сарафаны или трикотажные платья без рукавов. Они смотрятся сдержанно, но в то же время эффектно. Выбирайте оттенки, которые сейчас "на гребне волны" — нежные пастельные или глубокие шоколадные цвета.

Девушки в сарафанах. Фото из Instagram

А если хочется свободы и комфорта, то здесь подойдет сарафан свободного кроя. Платье, которое не обтягивает, не сковывает движений и позволяет дышать каждой клеточкой. Лучше всего из льна или другой натуральной ткани, в спокойном оттенке. Такая вещь выглядит свежо, дорого и очень летней.

Легкий сарафан. Фото из Instagram

Ну а теперь о самых модных сарафанах лета-2025. В этом сезоне дизайнеры решили поиграть с наивностью: объемные юбки, рюши, легкая прозрачность и знакомый всем принт в горошек.

И если вы вдруг решили, что заниженная талия осталась в 2000-х, то она снова здесь и выглядит еще лучше, чем когда-либо. Модные сарафаны можно найти как в украинских, так и мировых брендах. Так что вдохновение и покупки — буквально на расстоянии одного клика.

Ранее мы писали о трендовых цветах выпускных платьев в 2025 году.

Также мы сообщали, что вернулось в моду необычное платье из 90-х.