Який відтінок сукні зробить вас зіркою випускного — будьте в тренді

Гарна дівчина. Фото: Freepik

Здивувати усіх на випускному — це мрія кожної. І колір сукні той самий перший штрих, що створює настрій образу. У 2025 році дизайнери балансують між ніжною класикою й яскравими експериментами, тому кожна знайде свій ідеальний відтінок.

У Tanita-Romario зібрали наймодніші кольори, які вже підкорюють тренди, й додали поради, щоб точно не прогадали.

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Лавандовий

Цей колір — як ароматний весняний вечір. Легка, витончена, майже казкова лавандова сукня підкреслить тендітність і романтичність.



Ідеально для:

світлої або злегка оливкової шкіри;

зелених або блакитних очей;

тих, хто мріє про ніжний образ із відтінком чарівності.

Лавандова сукня. Фото з Instagram

Смарагдовий



Глибокий зелений притягує погляди і має королівський вигляд. Якщо хочеться вразити, але без надмірностей — це ваш варіант.



Ідеально для:

смаглявих або засмаглих брюнеток;

власниць карих і зелених очей;

тих, хто любить контрасти та благородні кольори.

Смарагдова сукня. Фото з Instagram

Пудрово-рожевий



Цей тон — як шовк: спокійний, м’який, жіночний. Він не кричить про себе, але залишає найтепліші враження.



Ідеально для:

світлої шкіри з порцеляновим або персиковим тоном;

тих, хто шукає делікатний і вишуканий лук.

Рожева сукня. Фото з Instagram

Металеві кольори



Сукня кольору срібла, золота чи бронзи — це вже не просто вибір, а заява. Такі відтінки підійдуть дівчатам, які хочуть бути у центрі уваги.



Ідеально для:

власниць засмаглої або дуже світлої шкіри;

тих, хто любить блиск і хоче мати нестандартний вигляд.

Металевий відтінок сукні. Фото з Instagram

Омбре



Плавні переходи кольорів мають загадковий та ніжний вигляд. Ідеально, коли важко вибрати лише один відтінок.



Ідеально для:

дівчат, які хочуть нестандартний, але не крикливий образ;

творчих і мрійливих натур.

Відтінок омбре. Фото з Instagram

Як не помилитись із кольором

Як бачимо, варто звернути увагу на відтінок шкіри та колір очей. Це дасть підказку, куди рухатись — до теплих чи холодних тонів. Але зважайте і на те, в чому ви будете почуватись впевненіше.

Якщо якийсь "модний" колір не ваш — краще знайдіть той, що підкреслює вас. Бо головне не просто мати красивий вигляд, а світитись зсередини. І тоді колір лише допоможе це показати.

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