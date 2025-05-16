Який відтінок сукні зробить вас зіркою випускного — будьте в тренді

Наймодніші кольори випускних суконь — 2025 вражає вибором
Здивувати усіх на випускному — це мрія кожної. І колір сукні той самий перший штрих, що створює настрій образу. У 2025 році дизайнери балансують між ніжною класикою й яскравими експериментами, тому кожна знайде свій ідеальний відтінок.
У Tanita-Romario зібрали наймодніші кольори, які вже підкорюють тренди, й додали поради, щоб точно не прогадали.
Трендові кольори суконь, що варті уваги
Лавандовий
Цей колір — як ароматний весняний вечір. Легка, витончена, майже казкова лавандова сукня підкреслить тендітність і романтичність.
Ідеально для:
- світлої або злегка оливкової шкіри;
- зелених або блакитних очей;
- тих, хто мріє про ніжний образ із відтінком чарівності.
Смарагдовий
Глибокий зелений притягує погляди і має королівський вигляд. Якщо хочеться вразити, але без надмірностей — це ваш варіант.
Ідеально для:
- смаглявих або засмаглих брюнеток;
- власниць карих і зелених очей;
- тих, хто любить контрасти та благородні кольори.
Пудрово-рожевий
Цей тон — як шовк: спокійний, м’який, жіночний. Він не кричить про себе, але залишає найтепліші враження.
Ідеально для:
- світлої шкіри з порцеляновим або персиковим тоном;
- тих, хто шукає делікатний і вишуканий лук.
Металеві кольори
Сукня кольору срібла, золота чи бронзи — це вже не просто вибір, а заява. Такі відтінки підійдуть дівчатам, які хочуть бути у центрі уваги.
Ідеально для:
- власниць засмаглої або дуже світлої шкіри;
- тих, хто любить блиск і хоче мати нестандартний вигляд.
Омбре
Плавні переходи кольорів мають загадковий та ніжний вигляд. Ідеально, коли важко вибрати лише один відтінок.
Ідеально для:
- дівчат, які хочуть нестандартний, але не крикливий образ;
- творчих і мрійливих натур.
Як не помилитись із кольором
Як бачимо, варто звернути увагу на відтінок шкіри та колір очей. Це дасть підказку, куди рухатись — до теплих чи холодних тонів. Але зважайте і на те, в чому ви будете почуватись впевненіше.
Якщо якийсь "модний" колір не ваш — краще знайдіть той, що підкреслює вас. Бо головне не просто мати красивий вигляд, а світитись зсередини. І тоді колір лише допоможе це показати.
Раніше ми писали про те, чи варто йти у червоному вбранні на весілля.
Також ми повідомляли про модні відтінки в одязі на літо, про які розповів Андре Тан.
Читайте Новини.LIVE!