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Головна Мода Наймодніші кольори випускних суконь — 2025 вражає вибором

Наймодніші кольори випускних суконь — 2025 вражає вибором

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Дата публікації: 16 травня 2025 18:13
Який відтінок сукні зробить вас зіркою випускного — будьте в тренді
Гарна дівчина. Фото: Freepik

Здивувати усіх на випускному — це мрія кожної. І колір сукні той самий перший штрих, що створює настрій образу. У 2025 році дизайнери балансують між ніжною класикою й яскравими експериментами, тому кожна знайде свій ідеальний відтінок. 

У Tanita-Romario зібрали наймодніші кольори, які вже підкорюють тренди, й додали поради, щоб точно не прогадали.

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Лавандовий

Цей колір — як ароматний весняний вечір. Легка, витончена, майже казкова лавандова сукня підкреслить тендітність і романтичність.

Ідеально для:

  • світлої або злегка оливкової шкіри;
  • зелених або блакитних очей;
  • тих, хто мріє про ніжний образ із відтінком чарівності.
Казкова лавандова сукня
Лавандова сукня. Фото з Instagram

Смарагдовий

Глибокий зелений притягує погляди і має королівський вигляд. Якщо хочеться вразити, але без надмірностей — це ваш варіант.

Ідеально для:

  • смаглявих або засмаглих брюнеток;
  • власниць карих і зелених очей;
  • тих, хто любить контрасти та благородні кольори.
Зелений відтінок має королівський вигляд
Смарагдова сукня. Фото з Instagram

Пудрово-рожевий

Цей тон — як шовк: спокійний, м’який, жіночний. Він не кричить про себе, але залишає найтепліші враження.

Ідеально для:

  • світлої шкіри з порцеляновим або персиковим тоном;
  • тих, хто шукає делікатний і вишуканий лук.
Ніжний відтінок сукні на будь-який випадок
Рожева сукня. Фото з Instagram

Металеві кольори

Сукня кольору срібла, золота чи бронзи — це вже не просто вибір, а заява. Такі відтінки підійдуть дівчатам, які хочуть бути у центрі уваги.

Ідеально для:

  • власниць засмаглої або дуже світлої шкіри;
  • тих, хто любить блиск і хоче мати нестандартний вигляд.
Мелалеві кольорі для тих, хто любить виділятися
Металевий відтінок сукні. Фото з Instagram

Омбре

Плавні переходи кольорів мають загадковий та ніжний вигляд. Ідеально, коли важко вибрати лише один відтінок.

Ідеально для:

  • дівчат, які хочуть нестандартний, але не крикливий образ;
  • творчих і мрійливих натур.
Сукня на випускний у незвичному кольорі
Відтінок омбре. Фото з Instagram

Як не помилитись із кольором

Як бачимо, варто звернути увагу на відтінок шкіри та колір очей. Це дасть підказку, куди рухатись — до теплих чи холодних тонів. Але зважайте і на те, в чому ви будете почуватись впевненіше.

Якщо якийсь "модний" колір не ваш — краще знайдіть той, що підкреслює вас. Бо головне не просто мати красивий вигляд, а світитись зсередини. І тоді колір лише допоможе це показати.

Раніше ми писали про те, чи варто йти у червоному вбранні на весілля.

Також ми повідомляли про модні відтінки в одязі на літо, про які розповів Андре Тан.

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Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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