Чи доречно вдягати червоне на весілля у 2025 році — пояснюють експерти

Дівчина в червоному образі. Фото: Freepik

Якщо рука тягнеться до червоної сукні на весілля, але всередині щось сумнівається — це абсолютно нормально. Цей колір завжди викликає сильні емоції: він про кохання, силу і впевненість. Але й про ризик бути надто яскравою на святі, де головна зірка — наречена.

Про це пише видання WomanAndHome.

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У західній культурі червоний асоціюється з почуттями, пристрастю і святами. Але на весіллі такий ефект може спрацювати і "за", і "проти". Адже весілля — це день однієї дівчини, і якщо ваша сукня привертає більше поглядів, ніж її, — це вже промах.

Коли варто подумати двічі, перш ніж одягати червоне

У деяких країнах саме наречена одягає червоне. Якщо прийти у такому ж кольорі — можна ненароком образити її або її родину. Ще є така думка (особливо у старшого покоління), що червоне вбрання на весіллі — натяк на колишній роман із нареченим. Звучить дико, але краще про це знати. До того ж якщо сукня червона та ще й відкрита — це може здатися занадто. Коли і колір, і крій привертають увагу — ризик переборщити високий.

Дівчина в червоному вбранні. Фото: Freepik

Як носити червоний грамотно

Оберіть благородний відтінок — бордовий, теракотовий, малиновий. Вони мають стильний і м’який вигляд.

Уникайте глибоких декольте, міні та прозорих тканин. Краще нехай акцент буде тільки на кольорі.

Додайте червоний в аксесуари — сережки, туфлі чи сумка вже створять потрібний настрій.

Не соромтеся запитати наречену, якщо не впевнені. Це як прояв поваги.

Якщо хочеться, але боїтеся, то спробуйте вишневу сукню — вона більш стримана. Ще як варіант кораловий колір — для літніх весіль цей колір підходить ідеально. Ще пропозиція — принт з червоними елементами, наприклад, квіти або абстракція.

Весільна артибутика. Фото: Freepik

У підсумку, червоний — це не табу. Це сильний колір, який прекрасно підходить до свята кохання. Просто важливо не забувати про те, що ви гість. І ваше завдання підкреслити красу моменту, а не стати зіркою цього заходу. Якщо обирати з розумом, смаком і добротою — будь-який колір буде доречний. Навіть червоний.

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