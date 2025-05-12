Уместно ли надевать красное на свадьбу в 2025 году — объясняют эксперты

Девушка в красном образе. Фото: Freepik

Если рука тянется к красному платью на свадьбу, но внутри что-то сомневается — это абсолютно нормально. Этот цвет всегда вызывает сильные эмоции: он о любви, силе и уверенности. Но и о риске быть слишком яркой на празднике, где главная звезда — невеста.

Об этом пишет издание WomanAndHome.

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В западной культуре красный ассоциируется с чувствами, страстью и праздниками. Но на свадьбе такой эффект может сработать и "за", и "против". Ведь свадьба — это день одной девушки, и если ваше платье привлекает больше взглядов, чем ее, — это уже промах.

Когда стоит подумать дважды, прежде чем надевать красное

В некоторых странах именно невеста надевает красное. Если прийти в таком же цвете — можно ненароком обидеть ее или ее семью. Еще есть такое мнение (особенно у старшего поколения), что красный наряд на свадьбе — намек на бывший роман с женихом. Звучит дико, но лучше об этом знать. К тому же если платье красное да еще и открытое — это может показаться слишком. Когда и цвет, и крой привлекают внимание — риск переборщить высок.

Девушка в красном наряде. Фото: Freepik

Как носить красный грамотно

Выберите благородный оттенок — бордовый, терракотовый, малиновый. Они выглядят стильно и мягко.

Избегайте глубоких декольте, мини и прозрачных тканей. Лучше пусть акцент будет только на цвете.

Добавьте красный в аксессуары — серьги, туфли или сумка уже создадут нужное настроение.

Не стесняйтесь спросить невесту, если не уверены. Это как проявление уважения.

Если хочется, но боитесь, то попробуйте вишневое платье — оно более сдержанное. Еще как вариант коралловый цвет — для летних свадеб этот цвет подходит идеально. Еще предложение — принт с красными элементами, например, цветы или абстракция.

Свадебная артибутика. фото: Freepik

В итоге, красный — это не табу. Это сильный цвет, который прекрасно подходит к празднику любви. Просто важно не забывать о том, что вы гость. И ваша задача подчеркнуть красоту момента, а не стать звездой этого мероприятия. Если выбирать с умом, вкусом и добротой — любой цвет будет уместен. Даже красный.

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