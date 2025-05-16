Какой оттенок платья сделает вас звездой выпускного — будьте в тренде

Самые модные цвета выпускных платьев — 2025 поражает выбором
Удивить всех на выпускном — это мечта каждой. И цвет платья тот самый первый штрих, который создает настроение образа. В 2025 году дизайнеры балансируют между нежной классикой и яркими экспериментами, поэтому каждая найдет свой идеальный оттенок.
В Tanita-Romario собрали самые модные цвета, которые уже покоряют тренды, и добавили советы, чтобы точно не прогадать.
Трендовые цвета платьев, которые достойны внимания
Лавандовый
Этот цвет — как ароматный весенний вечер. Легкое, изящное, почти сказочное лавандовое платье подчеркнет хрупкость и романтичность.
Идеально для:
- светлой или слегка оливковой кожи;
- зеленых или голубых глаз;
- тех, кто мечтает о нежном образе с оттенком очарования.
Изумрудный
Глубокий зеленый притягивает взгляды и выглядит королевски. Если хочется впечатлить, но без излишеств — это ваш вариант.
Идеально для:
- смуглых или загорелых брюнеток;
- обладательниц карих и зеленых глаз;
- тех, кто любит контрасты и благородные цвета.
Пудрово-розовый
Этот тон — как шелк: спокойный, мягкий, женственный. Он не кричит о себе, но оставляет самые теплые впечатления.
Идеально для:
- светлой кожи с фарфоровым или персиковым тоном;
- тех, кто ищет деликатный и изысканный лук.
Металлические цвета
Платье цвета серебра, золота или бронзы — это уже не просто выбор, а заявление. Такие оттенки подойдут девушкам, которые хотят быть в центре внимания.
Идеально для:
- обладательниц загорелой или очень светлой кожи;
- тех, кто любит блеск и хочет выглядеть нестандартно.
Омбре
Плавные переходы цветов выглядят загадочно и нежно. Идеально, когда трудно выбрать только один оттенок.
Идеально для:
- девушек, которые хотят нестандартный, но не крикливый образ;
- творческих и мечтательных натур.
Как не ошибиться с цветом
Как видим, стоит обратить внимание на оттенок кожи и цвет глаз. Это даст подсказку, куда двигаться — к теплым или холодным тонам. Но учитывайте и то, в чем вы будете чувствовать себя увереннее.
Если какой-то "модный" цвет не ваш — лучше найдите тот, что подчеркивает вас. Потому что главное не просто красиво выглядеть, а светиться изнутри. И тогда цвет только поможет это показать.
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