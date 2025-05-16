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Самые модные цвета выпускных платьев — 2025 поражает выбором

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Дата публикации 16 мая 2025 18:13
Какой оттенок платья сделает вас звездой выпускного — будьте в тренде
Красивая девушка. Фото: Freepik

Удивить всех на выпускном — это мечта каждой. И цвет платья тот самый первый штрих, который создает настроение образа. В 2025 году дизайнеры балансируют между нежной классикой и яркими экспериментами, поэтому каждая найдет свой идеальный оттенок.

В Tanita-Romario собрали самые модные цвета, которые уже покоряют тренды, и добавили советы, чтобы точно не прогадать.

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Трендовые цвета платьев, которые достойны внимания

Лавандовый

Этот цвет — как ароматный весенний вечер. Легкое, изящное, почти сказочное лавандовое платье подчеркнет хрупкость и романтичность.

Идеально для:

  • светлой или слегка оливковой кожи;
  • зеленых или голубых глаз;
  • тех, кто мечтает о нежном образе с оттенком очарования.
Казкова лавандова сукня
Платье лавандового цвета. Фото из Instagram

Изумрудный

Глубокий зеленый притягивает взгляды и выглядит королевски. Если хочется впечатлить, но без излишеств — это ваш вариант.

Идеально для:

  • смуглых или загорелых брюнеток;
  • обладательниц карих и зеленых глаз;
  • тех, кто любит контрасты и благородные цвета.
Зелений відтінок має королівський вигляд
Изумрудное платье. Фото из Instagram

Пудрово-розовый

Этот тон — как шелк: спокойный, мягкий, женственный. Он не кричит о себе, но оставляет самые теплые впечатления.

Идеально для:

  • светлой кожи с фарфоровым или персиковым тоном;
  • тех, кто ищет деликатный и изысканный лук.
Ніжний відтінок сукні на будь-який випадок
Розовое платье. Фото из Instagram

Металлические цвета

Платье цвета серебра, золота или бронзы — это уже не просто выбор, а заявление. Такие оттенки подойдут девушкам, которые хотят быть в центре внимания.

Идеально для:

  • обладательниц загорелой или очень светлой кожи;
  • тех, кто любит блеск и хочет выглядеть нестандартно.
Мелалеві кольорі для тих, хто любить виділятися
Металлический оттенок платья. Фото из Instagram

Омбре

Плавные переходы цветов выглядят загадочно и нежно. Идеально, когда трудно выбрать только один оттенок.

Идеально для:

  • девушек, которые хотят нестандартный, но не крикливый образ;
  • творческих и мечтательных натур.
Сукня на випускний у незвичному кольорі
Оттенок омбре. Фото из Instagram

Как не ошибиться с цветом

Как видим, стоит обратить внимание на оттенок кожи и цвет глаз. Это даст подсказку, куда двигаться — к теплым или холодным тонам. Но учитывайте и то, в чем вы будете чувствовать себя увереннее.

Если какой-то "модный" цвет не ваш — лучше найдите тот, что подчеркивает вас. Потому что главное не просто красиво выглядеть, а светиться изнутри. И тогда цвет только поможет это показать.

Ранее мы писали о том, стоит ли идти в красном наряде на свадьбу.

Также мы сообщали о модных оттенках в одежде на лето, о которых рассказал Андре Тан.

мода тренды платье стиль выпускной
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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