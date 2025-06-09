Базовое платье на все случаи жизни — идеальное летнее решение

Девушка в красивом платье. Фото: Freepik

Лето — это не просто пора тепла, это состояние души. И главное, что хочется в эти месяцы — это простоты во всем. К примеру, легкого платья. Причем речь не о каком-то там с рюшами или блестками, а максимально базовом — платье-майка. Его можно легко представить на подиуме, на побережье, в офисе и даже на вечерней прогулке. Потому что главный секрет в минимализме.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Трендовое платье этого лета

Платье-майка — это как белая футболка, только еще удобнее. Прямой или немного приталенный крой, мягкий трикотаж, длина мини, миди или макси, тонкие или широкие бретели. Садится по фигуре идеально, а при необходимости скроет то, что не хочется подчеркивать. Его фишка в том, чтобы не давить на стиль, а наоборот, быть чистым холстом, на котором можно рисовать настроение хоть каждый день новое.

Платье-майка. Фото из Instagram

При желании сделать акцент на талии, выберите облегающий вариант. Больше хочется свободы — берите свободный крой. Самые удачные цвета этих платьев нейтральные: черный, белый, серый, беж. Но и мягкие пастели вроде мятного или небесного идеально подходят для лета.

А если хочется драйва, то насыщенный красный или электрик-синий точно не оставят вас незамеченной. А вот принты можно оставить на другой раз: именно однотонность дает тот эффект, когда образ выглядит собранным и стильным.

Принтованное платье. Фото из Instagram

С чем носить это платье

Да почти со всем. Под платье-майку отлично подходят и сандалии, и балетки, и вьетнамки. Мюли — если хочется изысканности, а жакет или льняная рубашка сверху и вы уже готовы к офису или ужину на террасе. Удачные аксессуары для этого платья: плетеная сумка, браслеты, кораллы в виде ракушек.

Девушки в красивых платьях. Фото из Instagram

Одним словом, платье-майка — это та самая вещь, которая летом становится палочкой-выручалочкой. Простая, но не скучная. Удобная, но эффектная. И главное — оно не обязывает, а вдохновляет.

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