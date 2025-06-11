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Главная Мода Платье polka dot из 1980-х стало модной находкой этого лета

Платье polka dot из 1980-х стало модной находкой этого лета

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 09:19
Идеальное летнее платье из 1980-х — легкая модель в принт polka dot
Девушка в элегантном платье. Фото: Freepik

Этим летом горох официально вернулся и не просто как принт, а как настроение. Платья polka dot заполонили улицы городов, луки из TikTok и Instagram и, кажется, снова стали той самой вещью, которую хочется носить каждый день. Но это уже не про милую женственность в стиле "девочки из романтического кино". Сегодняшний горох — это характер, уверенность и немного ретро, которое мы все так любим.

Об этом пишет Vogue.

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Черно-белый горошек оказался в центре внимания не случайно. После появления Мии Гот в прозрачной юбке в горох на показе Miu Miu мода будто вспомнила, как сильно мы все соскучились по этой графике. И вот теперь горох на макси-платьях Dries Van Noten, на игривых мини Moschino, на легких вариациях от Valentino. Его даже включили в свои коллекции Balenciaga, Acne Studios и еще полдесятка других громких имен.

Сукня, яка повернулась з минулого
Платье в горошек. Фото: Vogue

Одним словом, платье в горох работает. Оно не требует особых усилий, но выглядит всегда стильно. Самый любимый формат сейчас — это миди-платье из черного шелка или хлопка с белыми крапинками. Его носят с балетками или кедами, добавляют минималистичную сумку, большие очки и, возможно, свитер, завязанный на плечах. Или старую добрую джинсовую куртку.

Сукня в горох завжди має вдалий вигляд
Длинное платье. Фото: Vogue

Что интересно, эта мода не только с подиумов — ее поддержали и те, кто диктует стиль миллионам. Кейт Миддлтон регулярно появляется в polka dot, а Дуа Липа недавно выбрала гороховое платье от Valentino. При этом запросы типа "платье в горох миди" уже бьют рекорды в Google и это о многом говорит.

Горох в 2025-м — это уже не "как у мамы в молодости", а "как у модной девушки, которая знает, чего хочет". Он вышел из категории ностальгического принта и стал чем-то, что подчеркивает стиль, а не просто украшает.

Ранее мы писали о том, какое платье можно носить хоть каждый день этим летом.

Также мы сообщали о трендовых сарафанах этого сезона.

лето мода тренды платье стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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