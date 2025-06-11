Як повторити літні образи сестер Олсен — універсальні речі на кожен день

Сестри Олсен. Фото: скриншот відео

Мері-Кейт і Ешлі Олсен не з тих, хто сліпо женеться за модними трендами. Вони давно створили свій неповторний стиль: стриманий, зручний, але завжди дуже елегантний. Влітку їх теж не застати зненацька — навіть найпростіші речі на них мають такий вигляд, ніби це щось із лукбуку люксового бренду.

Про це пише Vogue.

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У чому їхній секрет? У правильному підході до базових речей. Жодних кричущих кольорів, складних силуетів чи зайвого декору. Лише простота, якість і баланс. А ще аксесуари, які вміють зробити образ "дорогим" без зайвих зусиль.

Образи в стилі сестер Олсен, які точно варто спробувати цього літа

Біла сорочка з джинсами

Їхній фаворит звичайна сорочка з бавовни, прямі або вузькі джинси, і балетки чи мюлі. Усе має максимально простий, але дорогий вигляд. Кольори спокійні: білий, беж, сірий. Ідеально для тих, хто не хоче переодягатися п’ять разів за день.

Вдалі образи. Фото: Vogue

Об’ємна сорочка та лляні штани

Якщо потрібно кудись вийти в спеку — цей варіант рятує. Простора сорочка, широкі штани з льону, мінімум макіяжу — і ви вже ніби головна героїня стрітстайл-хронік.

Об’ємна сорочка та лляні штани. Фото: Vogue

Мінімалістичні, але помітні аксесуари

У сестер завжди простий одяг, але аксесуари — то любов. Великі браслети, тверді кольє, акуратні сумки на короткій ручці та темні окуляри. Вони не блищать, але чітко дають зрозуміти: цей образ зібраний із думкою.

Мінімалістичні, але помітні аксесуари. Фото: Vogue

Total white — безпрограшно влітку

Олсени люблять біле. І це не дивно — лляні костюми, довгі білі сукні, сорочки з білими штанами — усе це має неймовірно свіжий вигляд. Головне підібрати тканини з текстурою, аби не здавалося, що ви в уніформі.

Образ в білому кольорі. Фото: Vogue

Масивні окуляри — завершальний штрих

Жодне їхнє фото без них не обходиться. Великі, чорні, часто з грубою оправою.

Масивні окуляри. Фото: Vogue

Вони додають впевненості, загадковості й одразу піднімають рівень образу на кілька щаблів.

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