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Главная Мода Летний стиль сестер Олсен — какие вещи есть у них в гардеробе

Летний стиль сестер Олсен — какие вещи есть у них в гардеробе

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Дата публикации 11 июня 2025 11:21
Как повторить летние образы сестер Олсен — универсальные вещи на каждый день
Сестры Олсен. Фото: скриншот видео
Ключові моменти Образы в стиле сестер Олсен, которые точно стоит попробовать этим летом

Мэри-Кейт и Эшли Олсен не из тех, кто слепо гонится за модными трендами. Они давно создали свой неповторимый стиль: сдержанный, удобный, но всегда очень элегантный. Летом их тоже не застать врасплох — даже самые простые вещи на них выглядят так, будто это что-то из лукбука люксового бренда.

Об этом пишет Vogue.

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В чем их секрет? В правильном подходе к базовым вещам. Никаких кричащих цветов, сложных силуэтов или лишнего декора. Только простота, качество и баланс. А еще аксессуары, которые умеют сделать образ "дорогим" без лишних усилий.

Образы в стиле сестер Олсен, которые точно стоит попробовать этим летом

Белая рубашка с джинсами

Их фаворит обычная рубашка из хлопка, прямые или узкие джинсы, и балетки или мюли. Все выглядит максимально просто, но дорого. Цвета спокойные: белый, беж, серый. Идеально для тех, кто не хочет переодеваться пять раз за день.

Сорочка з бавовни з джинсами завжди ідеальна комбінація
Удачные образы. Фото: Vogue

Объемная рубашка и льняные брюки

Если нужно куда-то выйти в жару — этот вариант спасает. Просторная рубашка, широкие брюки изо льна, минимум макияжа — и вы уже будто главная героиня стритстайл-хроник.

Лляний одяг завжди на літо вдалий вибір
Объемная рубашка и льняные брюки. Фото: Vogue

Минималистичные, но заметные аксессуары

У сестер всегда простая одежда, но аксессуары — это любовь. Крупные браслеты, твердые колье, аккуратные сумки на короткой ручке и темные очки. Они не блестят, но четко дают понять: этот образ собран с мыслью.

Аксесуари доповнять будь-який образ
Минималистичные, но заметные аксессуары. Фото: Vogue

Total white — беспроигрышно летом

Олсены любят белое. И это неудивительно — льняные костюмы, длинные белые платья, рубашки с белыми брюками — все это выглядит невероятно свежо. Главное подобрать ткани с текстурой, чтобы не казалось, что вы в униформе.

Білий колір в одязі має благородний вигляд
Образ в белом цвете. Фото: Vogue

Массивные очки — завершающий штрих

Ни одно их фото без них не обходится. Большие, черные, часто с грубой оправой.

Без окулярів не обійдеться жодне літо
Массивные очки. Фото: Vogue

Они добавляют уверенности, загадочности и сразу поднимают уровень образа на несколько ступеней.

Ранее мы писали о том, какие брюки на лето взяла себе Белла Хадид.

Также мы сообщали, какую обувь Дженнифер Лоуренс выбрала себе из 2000-х на этот год.

лето мода знаменитости вещи стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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