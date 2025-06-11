Как повторить летние образы сестер Олсен — универсальные вещи на каждый день

Сестры Олсен. Фото: скриншот видео

Мэри-Кейт и Эшли Олсен не из тех, кто слепо гонится за модными трендами. Они давно создали свой неповторимый стиль: сдержанный, удобный, но всегда очень элегантный. Летом их тоже не застать врасплох — даже самые простые вещи на них выглядят так, будто это что-то из лукбука люксового бренда.

Об этом пишет Vogue.

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В чем их секрет? В правильном подходе к базовым вещам. Никаких кричащих цветов, сложных силуэтов или лишнего декора. Только простота, качество и баланс. А еще аксессуары, которые умеют сделать образ "дорогим" без лишних усилий.

Образы в стиле сестер Олсен, которые точно стоит попробовать этим летом

Белая рубашка с джинсами

Их фаворит обычная рубашка из хлопка, прямые или узкие джинсы, и балетки или мюли. Все выглядит максимально просто, но дорого. Цвета спокойные: белый, беж, серый. Идеально для тех, кто не хочет переодеваться пять раз за день.

Удачные образы. Фото: Vogue

Объемная рубашка и льняные брюки

Если нужно куда-то выйти в жару — этот вариант спасает. Просторная рубашка, широкие брюки изо льна, минимум макияжа — и вы уже будто главная героиня стритстайл-хроник.

Объемная рубашка и льняные брюки. Фото: Vogue

Минималистичные, но заметные аксессуары

У сестер всегда простая одежда, но аксессуары — это любовь. Крупные браслеты, твердые колье, аккуратные сумки на короткой ручке и темные очки. Они не блестят, но четко дают понять: этот образ собран с мыслью.

Минималистичные, но заметные аксессуары. Фото: Vogue

Total white — беспроигрышно летом

Олсены любят белое. И это неудивительно — льняные костюмы, длинные белые платья, рубашки с белыми брюками — все это выглядит невероятно свежо. Главное подобрать ткани с текстурой, чтобы не казалось, что вы в униформе.

Образ в белом цвете. Фото: Vogue

Массивные очки — завершающий штрих

Ни одно их фото без них не обходится. Большие, черные, часто с грубой оправой.

Массивные очки. Фото: Vogue

Они добавляют уверенности, загадочности и сразу поднимают уровень образа на несколько ступеней.

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