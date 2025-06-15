Стильные аксессуары на лето — образы с ними будут самыми модными

Девушка в очках и шляпе. Фото: Freepik

Лето — идеальное время, чтобы дополнять свои образы аксессуарами. В этом сезоне они не только о стиле, но и о практичности. Модницам стоит обратить внимание на четыре основных тренда.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Самые модные аксессуары на лето

Массивные золотые серьги

Любой формы, главное — массивные. Такие серьги будут в тренде этим летом. С ними даже самый простой образ сразу станет интереснее. Золото добавляет особого шарма.

Массивные серьги. Фото из Instagram

Аксессуары для волос

Этим летом популярными будут любые аксессуары для волос. Объемная резинка-цветок идеально подойдет к образу с кружевной юбкой, например. Крабик подберет волосы и придаст аутфиту изысканности.

Аксессуары для волос. Фото из Instagram

Классические и бохо-ремни

В моде этим летом будут ремни в стиле 80-х и бохо. Классические кожаные варианты подойдут к базовым образам. Металлические декоративные ремни станут отличным дополнением к джинсам или юбке.

Кожаный ремень. Фото из Instagram

Платок

Самый модный головной убор сезона — платок. Его можно использовать по назначению или как украшение для сумки. Способов носить платок существует много. В этом сезоне будут популярны все, поэтому обязательно добавьте этот аксессуар в свой гардероб.

Платок. Фото из Instagram

Эти аксессуары не просто дополнят летние образы. Они помогут показать характер и стилизовать лук по-особенному.

Напомним, ранее мы писали о том, какое платье стало настоящей находкой этого лета. Его хотят все модницы.

Также мы рассказывали о том, какая сумка в этом сезоне будет самой модной. Она подойдет абсолютно под все.