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Главная Мода Идеальное дополнение образа — какие аксессуары выбрать на лето

Идеальное дополнение образа — какие аксессуары выбрать на лето

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Дата публикации 15 июня 2025 09:19
Стильные аксессуары на лето — образы с ними будут самыми модными
Девушка в очках и шляпе. Фото: Freepik
Ключові моменти Самые модные аксессуары на лето

Лето — идеальное время, чтобы дополнять свои образы аксессуарами. В этом сезоне они не только о стиле, но и о практичности. Модницам стоит обратить внимание на четыре основных тренда.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Самые модные аксессуары на лето

Массивные золотые серьги

Любой формы, главное — массивные. Такие серьги будут в тренде этим летом. С ними даже самый простой образ сразу станет интереснее. Золото добавляет особого шарма.

Наймодніші аксесуари на літо 2025
Массивные серьги. Фото из Instagram

Аксессуары для волос

Этим летом популярными будут любые аксессуары для волос. Объемная резинка-цветок идеально подойдет к образу с кружевной юбкой, например. Крабик подберет волосы и придаст аутфиту изысканности.

Наймодніші аксесуари на літо 2025
Аксессуары для волос. Фото из Instagram

Классические и бохо-ремни

В моде этим летом будут ремни в стиле 80-х и бохо. Классические кожаные варианты подойдут к базовым образам. Металлические декоративные ремни станут отличным дополнением к джинсам или юбке.

Наймодніші аксесуари на літо 2025
Кожаный ремень. Фото из Instagram

Платок

Самый модный головной убор сезона — платок. Его можно использовать по назначению или как украшение для сумки. Способов носить платок существует много. В этом сезоне будут популярны все, поэтому обязательно добавьте этот аксессуар в свой гардероб.

Наймодніші аксесуари на літо 2025
Платок. Фото из Instagram

Эти аксессуары не просто дополнят летние образы. Они помогут показать характер и стилизовать лук по-особенному.

Напомним, ранее мы писали о том, какое платье стало настоящей находкой этого лета. Его хотят все модницы.

Также мы рассказывали о том, какая сумка в этом сезоне будет самой модной. Она подойдет абсолютно под все.

мода тренды аксессуары стиль сережки
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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