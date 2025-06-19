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Головна Мода Сумка з ретро-духом стала головним хітом літа-2025

Сумка з ретро-духом стала головним хітом літа-2025

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 09:19
Наймодніша сумка літа ніби повернулась із 70-х — тепер у кожної
Дівчина з класичною сумкою. Фото: Freepik
Ключові моменти Сумка, яка буде актуальною цього літа

Сумки, які на вигляд ніби зв’язані бабусею, раптом стали головним модним хітом літа 2025 року. Але це не жарт і не про дачу — гачкування (або, як зараз модно казати, кроше) повернулося, і тепер з ним не лише в’яжуть шарфи, а й створюють стильні, сучасні сумки. Їх носять усюди: на прогулянку містом, на роботу, в подорож або навіть на вечерю в ресторан.

Новини.LIVE розповість про цей тренд детальніше.

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Сумка, яка буде актуальною цього літа

Тренд почався з пляжу — де, як відомо, плетені речі завжди мали успіх. Але в якийсь момент сумки гачком вийшли за межі курортного стилю й з’явилися в міських образах. Тепер вони повноцінна частина гардероба на кожен день. Серед моделей представлені великі мішки-шопери, акуратні мішечки, м’які торбинки. 

Сумки, що вражають оригінальністю
Маленька сумка в стилі кроше. Фото з Instagram

Є яскраві, як з 70-х — жовті, зелені, фуксія. Є ніжні: беж, крем, білий, карамель. А є й строгі — чорні, як у показі Elie Saab. Їх навіть поєднують з вечірніми сукнями, і це має не менш елегантний вигляд, ніж атласні клатчі.

Колір сумки можна сміливо обирати за смаком
Бежева сумка. Фото з Instagram

Головна фішка цих сумок — не просто форма чи колір, а самі візерунки плетіння. Вони можуть бути дуже простими — ніби тільки навчилася тримати гачок. А можуть бути складними, з візерунками, які хочеться роздивлятись. Матеріали різні: бавовна, рафія, льон. Усе природне. І саме це робить їх такими бажаними — серед технічного та синтетичного світу хочеться чогось "живого".

В'язані сумки найбільш трендові цього літа
Стильна сумка. Фото з Instagram

У Chloé такі сумки подали ніжно й природно — мов легкий вітерець. У Elie Saab додали їм драматизму та зробили частиною вечірнього образу. А в житті вони легко вписуються у будь-який стиль: з білою сукнею — романтика, з джинсами — кежуал, з костюмом — нова елегантність. Це той випадок, коли річ завдяки своїй нестандартності, опинилась в тренді.

Раніше ми писали про те, що сумку в стилі Гантер Шафер активно носять цього літа.

Також ми повідомляли, що квіти на сумці знову в тренді і мають дуже елегантний вигляд.

мода тренди сумки аксесуари стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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