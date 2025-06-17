Найстильніша річ літа — солом’яна сумка у формі відра

Дівчина із сумкою. Фото: Freepik

Цього літа в моду повертається справжня зірка теплих сезонів — солом’яна сумка-відро. Та сама, яка ніби тільки-но зійшла з обкладинки старого журналу, але водночас ідеально пасує до сьогоднішніх реалій — коли хочеться чогось легкого, природного і стильного, без зайвого пафосу. Цей аксесуар — наче ковток свіжого повітря серед міського шуму.

Новини.LIVE розповість більше про цю трендову річ.

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Солом’яна сумка-відро — це про свободу. Її не треба "вписувати" в образ — вона сама все зробить. Одягнули легку лляну сукню або оверсайз-сорочку, додали сандалі чи улюблені еспадрильї — і от ви вже готові до літньої прогулянки. І головне те, що вона не лише гарна, а й зручна: у неї вміщається все, що може знадобитися за день — від сонцезахисного крему до улюбленої книжки.

Сумка-відро в образі. Фото з Instagram

Цей аксесуар у стилі "тихої розкоші", де важлива не етикетка, а відчуття: легкість, текстура, тепло на дотик. Вона ідеально підійде тим, хто знає, чого хоче, і не прагне нікому нічого доводити. Її носять саме ті, хто не женеться за трендами, а вибирає своє.

Стильна сумка-відро. Фото з Instagram

І хоч би куди ви вирушили — на пляж, в офіс чи на каву з подругою — солом’яна сумка-відро буде доречною. У 2025-му вона як хороший літній хіт: не на один сезон, а надовго. Тому до цього аксесуару однозначно варто придивитись.

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