Найстильніша річ літа — солом’яна сумка у формі відра

Вона вже в кожному літньому образі — сумка-відро
Цього літа в моду повертається справжня зірка теплих сезонів — солом’яна сумка-відро. Та сама, яка ніби тільки-но зійшла з обкладинки старого журналу, але водночас ідеально пасує до сьогоднішніх реалій — коли хочеться чогось легкого, природного і стильного, без зайвого пафосу. Цей аксесуар — наче ковток свіжого повітря серед міського шуму.
Новини.LIVE розповість більше про цю трендову річ.
Сумка, яку хочуть собі усі модниці цього літа
Солом’яна сумка-відро — це про свободу. Її не треба "вписувати" в образ — вона сама все зробить. Одягнули легку лляну сукню або оверсайз-сорочку, додали сандалі чи улюблені еспадрильї — і от ви вже готові до літньої прогулянки. І головне те, що вона не лише гарна, а й зручна: у неї вміщається все, що може знадобитися за день — від сонцезахисного крему до улюбленої книжки.
Цей аксесуар у стилі "тихої розкоші", де важлива не етикетка, а відчуття: легкість, текстура, тепло на дотик. Вона ідеально підійде тим, хто знає, чого хоче, і не прагне нікому нічого доводити. Її носять саме ті, хто не женеться за трендами, а вибирає своє.
І хоч би куди ви вирушили — на пляж, в офіс чи на каву з подругою — солом’яна сумка-відро буде доречною. У 2025-му вона як хороший літній хіт: не на один сезон, а надовго. Тому до цього аксесуару однозначно варто придивитись.
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