Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Модна сенсація літа — ця сумка Prada вже всюди

Модна сенсація літа — ця сумка Prada вже всюди

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 09:19
Культова сумка від Prada — аксесуар, що в тренді
Дівчина відкриває сумку. Фото: Freepik

Ця сумка ніби зв’язана бабусею на терасі в Італії — така ж душевна, легка і водночас ультрамодна. Сумка кроше від Prada уже кілька сезонів зводить з розуму модниць по всьому світу. Але саме влітку 2025 року вона стала справжнім трофеєм стилю. З нею можна на пляж із капелюхом і сарафаном або міксувати з лляним костюмом чи базовими джинсами у великому місті. Вона всюди буде доречна.

Про це пише Vogue.

Реклама
Читайте також:

У чому секрет популярності цієї сумки

Це сумка, яка наче дихає літом. Її плетуть із пряжі з ефектом рафії, завдяки чому вона має природний вигляд, але тримає форму. У фактурі читається легкість і відчуття ручної роботи — без зайвої глянцевості, але з великою естетикою. Звичайно, Prada не були б Prada, якби не вплели свій фірмовий трикутний логотип просто в полотно — ненав’язливо, але впізнавано.

Незмінна сумка на літо
Розі Гантінгтон-Вайтлі. Фото з Instagram

Цю сумку носять ті, хто розуміється на моді. Розі Гантінгтон-Вайтлі обирає нейтральний варіант для мінімалістичних образів, Джіджі — доповнює нею об’ємний денім, а Дуа Ліпа та Гейлі Бібер грають на контрастах — від сорочок у смужку до худі у стилі streetwear. І найцікавіше: ця сумка гармонійно вписується як у пляжну капсулу, так і в урбаністичні луки.

Класична модель сумки у форматі тоут набирає популярності
Гейлі Бібер. Фото з Instagram

Prada пропонує сумки кроше у різних варіантах: класична модель у форматі тоут, м’які великі шопери, і навіть маленькі "відерця" — суперпопулярна форма цього літа. Рожевий, звичайно, фаворит — насичений, веселий, одразу впадає в очі. Але якщо хочеться універсальності — обирайте чорну або білу. Для тих, хто не боїться кольору, є салатовий, небесно-блакитний, навіть яскраво-жовтий.

Раніше ми писали про сумку, як у Джейн Біркін, що має стильний вигляд у 2025 році.

Також ми повідомляли про ще одну модну інвестицію цього сезону.

мода тренди сумки аксесуари стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації