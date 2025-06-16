Культова сумка від Prada — аксесуар, що в тренді

Дівчина відкриває сумку. Фото: Freepik

Ця сумка ніби зв’язана бабусею на терасі в Італії — така ж душевна, легка і водночас ультрамодна. Сумка кроше від Prada уже кілька сезонів зводить з розуму модниць по всьому світу. Але саме влітку 2025 року вона стала справжнім трофеєм стилю. З нею можна на пляж із капелюхом і сарафаном або міксувати з лляним костюмом чи базовими джинсами у великому місті. Вона всюди буде доречна.

Про це пише Vogue.

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У чому секрет популярності цієї сумки

Це сумка, яка наче дихає літом. Її плетуть із пряжі з ефектом рафії, завдяки чому вона має природний вигляд, але тримає форму. У фактурі читається легкість і відчуття ручної роботи — без зайвої глянцевості, але з великою естетикою. Звичайно, Prada не були б Prada, якби не вплели свій фірмовий трикутний логотип просто в полотно — ненав’язливо, але впізнавано.

Розі Гантінгтон-Вайтлі. Фото з Instagram

Цю сумку носять ті, хто розуміється на моді. Розі Гантінгтон-Вайтлі обирає нейтральний варіант для мінімалістичних образів, Джіджі — доповнює нею об’ємний денім, а Дуа Ліпа та Гейлі Бібер грають на контрастах — від сорочок у смужку до худі у стилі streetwear. І найцікавіше: ця сумка гармонійно вписується як у пляжну капсулу, так і в урбаністичні луки.

Гейлі Бібер. Фото з Instagram

Prada пропонує сумки кроше у різних варіантах: класична модель у форматі тоут, м’які великі шопери, і навіть маленькі "відерця" — суперпопулярна форма цього літа. Рожевий, звичайно, фаворит — насичений, веселий, одразу впадає в очі. Але якщо хочеться універсальності — обирайте чорну або білу. Для тих, хто не боїться кольору, є салатовий, небесно-блакитний, навіть яскраво-жовтий.

Раніше ми писали про сумку, як у Джейн Біркін, що має стильний вигляд у 2025 році.

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