Культовая сумка от Prada - аксессуар, который в тренде

Девушка открывает сумку. Фото: Freepik

Эта сумка будто связана бабушкой на террасе в Италии — такая же душевная, легкая и одновременно ультрамодная. Сумка кроше от Prada уже несколько сезонов сводит с ума модниц по всему миру. Но именно летом 2025 года она стала настоящим трофеем стиля. С ней можно на пляж со шляпой и сарафаном, или миксовать со льняным костюмом или базовыми джинсами в большом городе. Она везде будет уместна.

Об этом пишет Vogue.

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В чем секрет популярности этой сумки

Это сумка, которая словно дышит летом. Она плетется из пряжи с эффектом рафии, благодаря чему выглядит естественно, но держит форму. В фактуре читается легкость и ощущение ручной работы — без излишней глянцевости, но с большой эстетикой. Конечно, Prada не были бы Prada, если бы не вплели свой фирменный треугольный логотип прямо в полотно — ненавязчиво, но узнаваемо.

Рози Хантингтон-Уайтли. Фото из Instagram

Эту сумку носят те, кто разбирается в моде. Рози Хантингтон-Уайтли выбирает нейтральный вариант для минималистичных образов, Джиджи — дополняет ею объемный деним, а Дуа Липа и Хейли Бибер играют на контрастах — от рубашек в полоску до худи в стиле streetwear. И самое интересное: эта сумка гармонично вписывается как в пляжную капсулу, так и в урбанистические луки.

Хейли Бибер. Фото из Instagram

Prada предлагает сумки кроше в разных вариантах: классическая модель в формате тоут, мягкие большие шоперы, и даже маленькие "ведерки" — суперпопулярная форма этого лета. Розовый, конечно, фаворит — насыщенный, веселый, сразу бросается в глаза. Но если хочется универсальности — выбирайте черную или белую. Для тех, кто не боится цвета, есть салатовый, небесно-голубой, даже ярко-желтый.

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