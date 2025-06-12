Прикраси Лабубу — найсміливіший аксесуар літа 2025

Іграшка Лабубу. Фото: скриншот відео

Лабубу — це м'яка іграшка, яка являє собою мікс зайця, монстра і милого бешкетника. З'явилась вона ще у 2015 році як персонаж із дитячих книжок художника Касінга Лунга. Спершу це були лише малюнки — щось дивне й казкове водночас, надихнуте скандинавськими легендами. А вже у 2019 році китайська компанія Pop Mart перетворила Лабубу на реальну фігурку — таку, яку можна носити, колекціонувати, дарувати чи чіпляти на сумку.

Новини.LIVE розповість більше про цю іграшку.

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Справжній бум почався зовсім нещодавно, коли з Лабубу в руках у соцмережах з’явилась Ліса з гурту Blackpink. А слідом за нею — Ріанна, Дуа Ліпа, Емма Робертс. Інфлюенсери, стилісти, просто дівчата з вулиць — усі захотіли такого ж пухнастого друга. І тепер ці звірята прикрашають не лише сумки, а й кеди, рюкзаки, навіть чохли для телефону.

Лабубу на сумці. Фото з Instagram

Чому всі так захопились цією іграшкою

Та тому що Лабубу — це не просто прикраса. Це трошки про дитинство, коли хотілося носити з собою улюблену іграшку. Це спосіб показати світу свою індивідуальність. Це модний штрих, що додає образу іронії, легкості і настрою.

Різні Лабубу. Фото з Instagram

Іграшки Лабубу бувають різними — кольорові, класичні, з крилами чи у шапках. Тож кожна може обрати свого — того, хто підходить саме їй. Один буде смішним, інший — страшненьким, а третій — просто милим до неможливості. Адже зараз Лабубу — це більше, ніж аксесуар. Це новий спосіб самовираження. Це символ того, що мода сьогодні — не про статус, а про характер. Про те, що важливо залишатися собою, не боятись виділятись і дозволити собі трохи божевілля.

Чи надовго це захоплення — покаже час. Але поки що Лабубу завойовує нові серця. І, здається, ця хвиля тільки набирає обертів.

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