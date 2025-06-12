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Главная Мода Модный скандал — почему украшения Лабубу заполонили TikTok

Модный скандал — почему украшения Лабубу заполонили TikTok

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Дата публикации 12 июня 2025 09:19
Украшения Лабубу — самый смелый аксессуар лета 2025 года
Игрушка Лабубу. Фото: скриншот видео
Ключові моменти Украшения Лабуду как новый контроверсионный тренд Почему все так увлеклись этой игрушкой

Лабубу — это мягкая игрушка, которая представляет собой микс зайца, монстра и милого озорника. Появилась она еще в 2015 году как персонаж из детских книг художника Касинга Лунга. Сначала это были только рисунки — что-то странное и сказочное одновременно, вдохновленное скандинавскими легендами. А уже в 2019 году китайская компания Pop Mart превратила Лабубу в реальную фигурку — такую, которую можно носить, коллекционировать, дарить или цеплять на сумку.

Новини.LIVE расскажет больше об этой игрушке.

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Украшения Лабуду как новый контроверсионный тренд

Настоящий бум начался совсем недавно, когда с Лабубу в руках в соцсетях появилась Лиса из группы Blackpink. А вслед за ней — Рианна, Дуа Липа, Эмма Робертс. Инфлюенсеры, стилисты, просто девушки с улиц — все захотели такого же пушистого друга. И теперь эти зверьки украшают не только сумки, но и кеды, рюкзаки, даже чехлы для телефона.

Прикраси Лабубу набули шаленої популярності
Лабубу на сумке. Фото из Instagram

Почему все так увлеклись этой игрушкой

Да потому что Лабубу — это не просто украшение. Это немножко о детстве, когда хотелось носить с собой любимую игрушку. Это способ показать миру свою индивидуальность. Это модный штрих, добавляющий образу иронии, легкости и настроения.

Лабубу є різні, тому обрати є з чого
Разные Лабубу. Фото из Instagram

Игрушки Лабубу бывают разными — цветные, классические, с крыльями или в шапках. Поэтому каждая может выбрать своего — того, кто подходит именно ей. Один будет смешным, другой — страшненьким, а третий — просто милым до невозможности. Ведь сейчас Лабубу — это больше, чем аксессуар. Это новый способ самовыражения. Это символ того, что мода сегодня — не о статусе, а о характере. О том, что важно оставаться собой, не бояться выделяться и позволить себе немного безумия.

Надолго ли это увлечение — покажет время. Но пока Лабубу завоевывает новые сердца. И, кажется, эта волна только набирает обороты.

Ранее мы писали о том, какие украшения для одежды можно выбрать на этот сезон.

Также мы сообщали, какая сумка стала главным хитом этого лета.

мода тренды аксессуары стиль украшения
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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