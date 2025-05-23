Універсальні плетені сумки — тренд, що не втрачає актуальності

Плетена сумка. Фото: Freepik

Плетені сумки — один із найелегантніших та найуніверсальніших аксесуарів літа 2025 року. Вони ідеально поєднуються з трендом на натуральність і легкість, надаючи образу особливого шарму та невимушеності. Такі сумки — це не лише практична річ, а й акцент, який зробить ваш стиль по-справжньому літнім.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Класичні плетені сумки 2025 року

Якщо ви надаєте перевагу класиці, зверніть увагу на солом’яні тоути — вони чудово доповнять лляні костюми, романтичні сукні чи джинси. LOVEANDBAG, Lona Prist та Squirrel’s Bag пропонують варіанти з м’якої плетеної шкіри у хакі, карамельних і молочних відтінках — спокійні кольори, які легко комбінуються з базовим гардеробом.

Солом’яні тоути. Фото з Instagram

Для шанувальників ручної роботи і природних матеріалів підійдуть моделі з рафії, соломи або гачковані аксесуари. У колекціях Kachorovska, Bevza, Vikele Studio та Kate Kore можна знайти як мінімалістичні кошики, так і сумки з декором — торочками, дерев’яними ручками, вишивкою. Усі вони випромінюють відчуття літа і спокою.

Плетена сумка. Фото з Instagram

А якщо хочеться яскравих барв, то варто зазирнути до Studio Bags і Ama Bags. Їхні плетені сумки у насичених кольорах — наприклад, яскраво-рожевому чи бордовому — вдало поєднуються з простими сукнями, джинсами або лляними сорочками, додаючи образу живого настрою.

Плетені шкіряні сумки. Фото з Instagram

Сумка з натуральних матеріалів — це не просто модна річ, а деталь, яка оживляє стиль. І саме зараз ідеальний момент, щоб обрати свою.

Раніше ми писали про те, які сумки тільки дорожчають з роками.

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