Универсальные плетеные сумки — тренд, который не теряет актуальности

Плетеная сумка. Фото: Freepik

Плетеные сумки — один из самых элегантных и универсальных аксессуаров лета 2025 года. Они идеально сочетаются с трендом на натуральность и легкость, придавая образу особый шарм и непринужденность. Такие сумки — это не только практичная вещь, но и акцент, который сделает ваш стиль по-настоящему летним.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Классические плетеные сумки 2025 года

Если вы предпочитаете классику, обратите внимание на соломенные тоуты — они прекрасно дополнят льняные костюмы, романтические платья или джинсы. LOVEANDBAG, Lona Prist и Squirrel's Bag предлагают варианты из мягкой плетеной кожи в хаки, карамельных и молочных оттенках — спокойные цвета, которые легко комбинируются с базовым гардеробом.

Соломенные тоуты. Фото из Instagram

Для поклонников ручной работы и природных материалов подойдут модели из рафии, соломы или крючкованные аксессуары. В коллекциях Kachorovska, Bevza, Vikele Studio и Kate Kore можно найти как минималистичные корзины, так и сумки с декором — бахромой, деревянными ручками, вышивкой. Все они излучают ощущение лета и спокойствия.

Плетеная сумка. Фото из Instagram

А если хочется ярких красок, то стоит заглянуть в Studio Bags и Ama Bags. Их плетеные сумки в насыщенных цветах — например, ярко-розовом или бордовом — удачно сочетаются с простыми платьями, джинсами или льняными рубашками, добавляя образу живого настроения.

Плетеные кожаные сумки. Фото из Instagram

Сумка из натуральных материалов — это не просто модная вещь, а деталь, которая оживляет стиль. И именно сейчас идеальный момент, чтобы выбрать свою.

Ранее мы писали о том, какие сумки только дорожают с годами.

Также мы сообщали о самой модной сумке на это лето.