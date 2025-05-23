Универсальные плетеные сумки — тренд, который не теряет актуальности

Плетеные сумки, которые не выходят из моды — хиты 2025
Плетеные сумки — один из самых элегантных и универсальных аксессуаров лета 2025 года. Они идеально сочетаются с трендом на натуральность и легкость, придавая образу особый шарм и непринужденность. Такие сумки — это не только практичная вещь, но и акцент, который сделает ваш стиль по-настоящему летним.
Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Классические плетеные сумки 2025 года
Если вы предпочитаете классику, обратите внимание на соломенные тоуты — они прекрасно дополнят льняные костюмы, романтические платья или джинсы. LOVEANDBAG, Lona Prist и Squirrel's Bag предлагают варианты из мягкой плетеной кожи в хаки, карамельных и молочных оттенках — спокойные цвета, которые легко комбинируются с базовым гардеробом.
Для поклонников ручной работы и природных материалов подойдут модели из рафии, соломы или крючкованные аксессуары. В коллекциях Kachorovska, Bevza, Vikele Studio и Kate Kore можно найти как минималистичные корзины, так и сумки с декором — бахромой, деревянными ручками, вышивкой. Все они излучают ощущение лета и спокойствия.
А если хочется ярких красок, то стоит заглянуть в Studio Bags и Ama Bags. Их плетеные сумки в насыщенных цветах — например, ярко-розовом или бордовом — удачно сочетаются с простыми платьями, джинсами или льняными рубашками, добавляя образу живого настроения.
Сумка из натуральных материалов — это не просто модная вещь, а деталь, которая оживляет стиль. И именно сейчас идеальный момент, чтобы выбрать свою.
Ранее мы писали о том, какие сумки только дорожают с годами.
Также мы сообщали о самой модной сумке на это лето.
Читайте Новини.LIVE!