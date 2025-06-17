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Главная Мода Она уже в каждом летнем образе — сумка-ведро

Она уже в каждом летнем образе — сумка-ведро

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 08:40
Самая стильная вещь лета — соломенная сумка в форме ведра
Девушка с сумкой. Фото: Freepik
Ключові моменти Сумка, которую хотят себе все модницы этим летом

Этим летом в моду возвращается настоящая звезда теплых сезонов — соломенная сумка-ведро. Та самая, которая будто только что сошла с обложки старого журнала, но при этом идеально подходит к сегодняшним реалиям — когда хочется чего-то легкого, естественного и стильного, без лишнего пафоса. Этот аксессуар как глоток свежего воздуха среди городского шума.

Новини.LIVE расскажет больше об этой трендовой вещи.

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Сумка, которую хотят себе все модницы этим летом

Соломенная сумка-ведро — это о свободе. Ее не надо "вписывать" в образ — она сама все сделает. Надели легкое льняное платье или оверсайз-рубашку, добавили сандалии или любимые эспадрильи — и вот вы уже готовы к летней прогулке. И главное то, что она не только красивая, но и удобная: в нее помещается все, что может понадобиться за день — от солнцезащитного крема до любимой книги.

Сумка-відро, куди влізе майже все
Сумка-ведро в образе. Фото из Instagram

Этот аксессуар в стиле "тихой роскоши", где важна не этикетка, а ощущения: легкость, текстура, тепло на ощупь. Она идеально подойдет тем, кто знает, чего хочет, и не стремится никому ничего доказывать. Ее носят именно те, кто не гонится за трендами, а выбирает свое.

В цій сумці важлива не етикетка, а відчуття
Стильная сумка-ведро. Фото из Instagram

И куда бы вы ни отправились — на пляж, в офис или на кофе с подругой — соломенная сумка-ведро будет уместна. В 2025-м она как хороший летний хит: не на один сезон, а надолго. Поэтому к этому аксессуару однозначно стоит присмотреться.

Ранее мы писали о том, какая сумка от Prada будет везде этим летом.

Также мы сообщали, что сумки со стильным украшением возвращаются в моду — стоит примерить этим летом.

мода тренды сумки аксессуары стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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