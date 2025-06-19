Самая модная сумка лета будто вернулась из 70-х — теперь у каждой

Девушка с классической сумкой. Фото: Freepik

Сумки, которые на вид будто связаны бабушкой, вдруг стали главным модным хитом лета 2025 года. Но это не шутка и не про дачу — крючкование (или, как сейчас модно говорить, кроше) вернулось, и теперь с ним не только вяжут шарфы, но и создают стильные, современные сумки. Их носят всюду: на прогулку по городу, на работу, в путешествие или даже на ужин в ресторан.

Новини.LIVE расскажет об этом тренде подробнее.

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Сумка, которая будет актуальной этим летом

Тренд начался с пляжа — где, как известно, плетеные вещи всегда пользовались успехом. Но в какой-то момент сумки крючком вышли за пределы курортного стиля и появились в городских образах. Теперь они полноценная часть гардероба на каждый день. Среди моделей представлены крупные мешки-шоперы, аккуратные мешочки, мягкие сумки.

Маленькая сумка в стиле кроше. Фото из Instagram

Есть яркие, как из 70-х — желтые, зеленые, фуксия. Есть нежные: беж, крем, белый, карамель. А есть и строгие — черные, как в показе Elie Saab. Их даже сочетают с вечерними платьями, и это выглядит не менее элегантно, чем атласные клатчи.

Бежевая сумка. Фото из Instagram

Главная фишка этих сумок — не просто форма или цвет, а сами узоры плетения. Они могут быть очень простыми — будто только научилась держать крючок. А могут быть сложными, с узорами, которые хочется рассматривать. Материалы разные: хлопок, рафия, лен. Все естественное. И именно это делает их такими желанными — среди технического и синтетического мира хочется чего-то "живого".

Стильная сумка. Фото из Instagram

В Chloé такие сумки подали нежно и естественно — как легкий ветерок. В Elie Saab добавили им драматизма и сделали частью вечернего образа. А в жизни они легко вписываются в любой стиль: с белым платьем — романтика, с джинсами — кэжуал, с костюмом — новая элегантность. Это тот случай, когда вещь благодаря своей нестандартности, оказалась в тренде.

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