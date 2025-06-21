Какие головные уборы этим летом на пике моды — добавьте их в свой гардероб

Девушка в шляпе. Фото: Freepik

Головные уборы летом — это не только о стиле, но и о комфорте. Все привыкли считать фаворитом модниц в это время года соломенную шляпу, но в этом сезоне ее уверенно вытесняют несколько других моделей. Они полюбились своей практичностью и привлекательностью.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Трендовые головные уборы лета 2025 года

Платок

Этим летом суперпопулярным будет платок. Он не просто защитит от солнца, но и придаст образу ретро-элегантности. Более того, платок можно использовать как аксессуар для сумки или повязать на талию.

Платок. Фото из Instagram

Панамка кроше

Еще один безоговорочный фаворит модниц этого лета — панамка кроше. Этот головной убор несколько необычен для жаркой погоды, поскольку связан крючком. Однако на самом деле такая панамка хорошо защищает от жары. Она может быть плотной или ажурной, цветной или минималистичной.

Панамка кроше. Фото из Instagram

Кепка

Уже который сезон подряд не теряют актуальности кепки. Летом это настоящий мастхэв. Если раньше они ассоциировались в большинстве со спортом, то сейчас такой головной убор сочетают даже с изысканными образами. Кепка подходит абсолютно всем и обязательно должна быть в вашем гардеробе этим летом.

Кепка. Фото из Instagram

Головной убор — это то самое дополнение, которое сделает образ непревзойденным. Поэтому смело надевайте кепки, панамки или платки, чтобы быть в тренде этого сезона.

Напомним, ранее мы писали о том, какой головной убор неожиданно стал фаворитом модниц. Он вытеснил соломенную шляпу.

Также мы рассказывали о том, какие аксессуары сейчас носят все. Они сделают особенным любой образ.