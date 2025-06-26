Как не потратить все деньги на счету в аэропорту

Турист с телефоном в аэропорту. Фото: pexels.com

Одна пропущенная настройка телефона может стоить путешественникам кругленькую сумму. Некоторые функции смартфонов работают автономно и многие даже не догадываются, из-за чего снимаются дополнительные средства.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама

Читайте также:

Как не потерять средства на счету во время путешествия

Представительница международного SIM-провайдера Sim Local Джорджия Бривид призывает туристов выключать функцию "автовоспроизведения" на своих телефонах перед посадкой на рейс. По словам эксперта, эта функция может незаметно загружать данные и тем самым тратить ваши средства в роуминге.

"Это хорошо, когда вы подключены к Wi-Fi дома, но когда вы за границей и платите за мегабайт, это может незаметно потратить все средства на счету в кратчайшие сроки", — поделилась она.

Автовоспроизведение — это функция, которая автоматически воспроизводит видео во время прокрутки таких приложений, как Instagram, TikTok, Facebook и YouTube.

Туристка использует телефон в аэропорту. Фото: .pexels.com

Хотя может показаться, что поскролить видео или фото в соцсетях безвредно, вы можете потерять десятки евро на счету. Обычное видео на таких платформах, как YouTube или Netflix, в течение всего 10 минут может использовать до 100 МБ данных.

Напомним, ранее тревел-блогер рассказала, как пройти "check-in" на рейс Ryanair онлайн без траты времени в очередях. Также стюардесса рассказала, может ли молния ударить в самолет.