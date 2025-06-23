Чи може блискавка вдарити у борт літака — відповідь стюардеси

Літак Ryanair у непогоду. Фото: pexels.com

Часто через сильну негоду авіакомпанії переносять рейси. Проте сильна гроза може застати під час польоту і багатьох пасажирів турбує, чи може блискавка вдарити у борт літака.

На це популярне питання відповіла стюардеса tanya_ivanikhina_ в TikTok.

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Чи захищають літаки від грози

Стюардеса розповіла, що проєктувальники літальних апаратів під час роботи враховують те, що під час польоту літак може статися якась надзвичайна ситуація — відмовити двигун, сильний дощ чи гроза з блискавкою.

"Літаки спроєктовані таким чином, що навіть удар блискавки ніяк не впливає на його роботу. Тому, якщо блискавка потрапляє в літак — нічого поганого не станеться", — розповіла бортпровідниця.

Також стюардеса поділилась, що пілотам завдяки диспетчерам завжди відомо про ситуацію в небі. Коли вони знають про грозову хмару попереду — завжди намагаються її облетіти.

Окрім того, авіакомпанії також захищають літаки від турбулентності, щоб захистити та зберегти життя пасажирів.

Нагадаємо, ми розповідали, що угорський лоукостер Wizz Air додав 8 маршрутів з Румунії. Також пасажири масово скаржаться на нові правила лоукостерів Ryanair і Wizz Air через масові штрафи.