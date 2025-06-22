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Головна Туризм Пасажири масово скаржаться на Ryanair і Wizz Air — в чому причина

Пасажири масово скаржаться на Ryanair і Wizz Air — в чому причина

Ua en ru
Дата публікації: 22 червня 2025 15:39
Скандал із Wizz Air та Ryanair — пасажири скаржаться на правила
Літак Wizz Air. Фото: wizzair.com
Ключові моменти Wizz Air та Ryanair "грабують" пасажирів

Пасажири масово скаржаться на нові правила лоукостерів Ryanair і Wizz Air. Туристи обурені тим, як авіакомпанії вимріюють розміри ручної поклажі та занадто часто виписують штрафи.

Про це повідомляє avianews.com.

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Wizz Air та Ryanair "грабують" пасажирів

Повідомляється, що до Управління з питань захисту конкуренції та прав споживачів (UOKiK) нині надходить дуже багато скарг на лоукостери через начебто нечесну політику щодо ручної поклажі.

Компанії звинувачують у тому, що вони навмисно і без попереджень змінили розміри калібраторів — металевих рамок, якими в аеропорту вимірюють розміри багажу пасажирів.

Клієнти авіакомпаній скаржаться, що тепер сумка з дозволеними габаритами виступає в рамці 1-1,5 см за обмежувальну смугу. За перевищення розмірів ручної поклажі туристи вимушені сплачувати кругленькі штрафи, вартість яких часто перевищує ціну квитка на літак.

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Турист збирає речі в літак. Фото: freepik.com

Зазначається, що якщо UOKiK знайде порушення в новій політиці авіакомпаній, то може їх змусити виплатити компенсації та переглянути правила.

Нагадаємо, ми розповідали, що угорський лоукостер Wizz Air додав 8 маршрутів з Румунії. Також ми писали, які речі можна брати із собою в ручну поклажу.

авіарейси авіаквитки подорож Wizz Air туризм Ryanair
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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