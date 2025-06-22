Скандал с Wizz Air и Ryanair - пассажиры жалуются на правила

Самолет Wizz Air. Фото: wizzair.com

Пассажиры массово жалуются на новые правила лоукостеров Ryanair и Wizz Air. Туристы возмущены тем, как авиакомпании вымучивают размеры ручной клади и слишком часто выписывают штрафы.

Об этом сообщает avianews.com.

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Сообщается, что в Управление по вопросам защиты конкуренции и прав потребителей (UOKiK) сейчас поступает очень много жалоб на лоукостеры из-за якобы нечестной политики в отношении ручной клади.

Компании обвиняют в том, что они намеренно и без предупреждений изменили размеры калибраторов — металлических рамок, которыми в аэропорту измеряют размеры багажа пассажиров.

Клиенты авиакомпаний жалуются, что теперь сумка с разрешенными габаритами выступает в рамке 1-1,5 см за ограничительную полосу. За превышение размеров ручной клади туристы вынуждены платить кругленькие штрафы, стоимость которых часто превышает цену билета на самолет.

Турист собирает вещи в самолет. Фото: freepik.com

Отмечается, что если UOKiK найдет нарушения в новой политике авиакомпаний, то может их заставить выплатить компенсации и пересмотреть правила.

Напомним, мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air добавил 8 маршрутов из Румынии. Также мы писали, какие вещи можно брать с собой в ручную кладь.