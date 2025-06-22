Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Туризм Пассажиры массово жалуются на Ryanair и Wizz Air — в чем причина

Пассажиры массово жалуются на Ryanair и Wizz Air — в чем причина

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 15:39
Скандал с Wizz Air и Ryanair - пассажиры жалуются на правила
Самолет Wizz Air. Фото: wizzair.com
Ключові моменти Wizz Air и Ryanair "грабят" пассажиров

Пассажиры массово жалуются на новые правила лоукостеров Ryanair и Wizz Air. Туристы возмущены тем, как авиакомпании вымучивают размеры ручной клади и слишком часто выписывают штрафы.

Об этом сообщает avianews.com.

Реклама
Читайте также:

Wizz Air и Ryanair "грабят" пассажиров

Сообщается, что в Управление по вопросам защиты конкуренции и прав потребителей (UOKiK) сейчас поступает очень много жалоб на лоукостеры из-за якобы нечестной политики в отношении ручной клади.

Компании обвиняют в том, что они намеренно и без предупреждений изменили размеры калибраторов — металлических рамок, которыми в аэропорту измеряют размеры багажа пассажиров.

Клиенты авиакомпаний жалуются, что теперь сумка с разрешенными габаритами выступает в рамке 1-1,5 см за ограничительную полосу. За превышение размеров ручной клади туристы вынуждены платить кругленькие штрафы, стоимость которых часто превышает цену билета на самолет.

Пасажири масово скаржаться на Ryanair і Wizz Air — в чому причина - фото 1
Турист собирает вещи в самолет. Фото: freepik.com

Отмечается, что если UOKiK найдет нарушения в новой политике авиакомпаний, то может их заставить выплатить компенсации и пересмотреть правила.

Напомним, мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air добавил 8 маршрутов из Румынии. Также мы писали, какие вещи можно брать с собой в ручную кладь.

авиарейсы авиабилеты путешествие Wizz Air туризм Ryanair
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации