Чому воєнний туризм став магнітом для іноземців — деталі

Частково зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні створюють "Єдиний маршрут місцями пам’яті". Це ініціатива, що поєднує культуру, історичну пам’ять та державну політику. Зокрема, це також туристичний проєкт, який цікавить іноземцями.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла голова Державного агентства розвитку туризму України Наталя Табака.

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Міністерство розвитку громад та територій працює над "Єдиним маршрутом місць пам’яті". Це проєкт, який має на меті показати наслідки російсько-української війни. Він поєднає місця трагедій і героїзму, артоб’єкти і меморіали, а також цифрові рішення та освітні компоненти.

"Такі точки формуються в кожній області, наносяться на карту єдиного маршруту і він буде доступний на цифровій платформі. Тут важлива комунікація з місцевими та туристами, які приїздять подивитися на місця трагедії, болю, і водночас стійкості українського духу. Не менш важлива задача — навчити екскурсоводів комунікувати про події російсько-української війни", — розповіла голова Державного агентства розвитку туризму України Наталя Табака.

Проєкт "Київщина. Місця памʼяті". Фото: Верховна Рада України

Минулого року запустили пілотний проєкт "Київщина. Місця памʼяті". Обрали локації у Бучанській, Бородянській, Гостомельській та Ірпінській громадах. Зокрема, встановили Меморіал "Янголи Перемоги" захисникам України, які загинули під час оборони Києва та звільнення села Мощун. Також блокпост "Караван Гала" в Ірпені і інсталяцію загиблим від рук окупантів бучанцям на території храму Святого Апостола Андрія Первозванного.

Проєкт "Київщина. Місця памʼяті" в Ірпені. Фото: Верховна Рада України

Нині триває робота над проєктом у Чернігівській області. Цього тижня Державне агентство розвитку туризму збирали інформацію щодо майбутнього маршруту.

"Це село Ягідне. Там розташована школа, яка була понад 20 днів в окупації. Це також Лукашівка. Це може бути будь-яке зруйнована будівля, наприклад театр, або місце, де дали відсіч ворогу", — додала Наталя Табака.

Іноземці прагнуть допомагати і більше дізнатися про Україну

Туризм під час війни набуває нових сенсів і змістів. Зі слів Наталі Табаки, це вже історія не про розваги або лінвиий відпочинок. Зараз у фокусі — вивчення історії, пізнання культури, архітектурної спадщини. Воєнний туризм в Україні став популярним серед іноземців.

"Вони організовуються в туристичні групи з метою відвідати країну та допомогти від початку 2022 року. Є конкретна історія з нашими норвезькими друзями. Вони допомагали українцям в Сумській, Закарпатській та Львівській областях. У липні вони планують приїхати і туристичним маршрутом відвідати усіх, кому допомагали. Зустрітися з захисниками нашими там, де це можливо, і подивитися на Україну", — додала очільниця Держагентства розвитку туризму.

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