Укрзалізниця додала потяг Київ-Житомир

Провідниця Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

"Укрзалізниця" запускає регіональний експрес №856/855. Він прямуватиме з Києва до Житомира.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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Як зазначається, що експрес курсуватиме з 27 червня. Новий рейс дає можливість пасажирам дістатись до Житомира за 2 години. Окрім того, квиток на потяг обійдеться у 2,5 рази вигідніше за маршрутку.

Поїзд відправлятиметься зі столиці о 17:48 та прибуватиме до Житомира о 19:58. Назад потяг повертатиметься до Києва о 06:18 та прибуватиме о 08:44. Експрес зупиняться лише у Фастові.

В компанії додали, що по прибуттю до Фастова пасажири можуть продовжити подорож приміськими поїздами у напрямку Білої Церкви та Миронівки, а у Києві — пересісти на міжнародні поїзди до Будапешта та Перемишля.

Поїзд Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Експрес обладнаний місцями для людей з інвалідністю, місцями для велосипедів, сповивальними столиками, табличками зі шрифтом Брайля та розетками.

Квитки стануть доступними за 10 днів до відправлення на сайті, в додатку та на касах УЗ.

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