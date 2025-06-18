Укрзализныця добавила поезд Киев-Житомир

Проводница Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

"Укрзализныця" запускает региональный экспресс №856/855. Он будет следовать из Киева в Житомир.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Реклама

Читайте также:

УЗ добавила новый поезд

Как отмечается, что экспресс будет курсировать с 27 июня. Новый рейс дает возможность пассажирам добраться до Житомира за 2 часа. Кроме того, билет на поезд обойдется в 2,5 раза выгоднее маршрутки.

Поезд будет отправляться из столицы в 17:48 и прибывать в Житомир в 19:58. Назад поезд будет возвращаться в Киев в 06:18 и прибывать в 08:44. Экспресс будут останавливаться только в Фастове.

В компании добавили, что по прибытию в Фастов пассажиры могут продолжить путешествие пригородными поездами в направлении Белой Церкви и Мироновки, а в Киеве — пересесть на международные поезда в Будапешт и Перемышль.

Поезд Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

Экспресс оборудован местами для людей с инвалидностью, местами для велосипедов, пеленальными столиками, табличками со шрифтом Брайля и розетками.

Билеты станут доступными за 10 дней до отправления на сайте, в приложении и на кассах УЗ.

Напомним, мы рассказывали, что в поездах УЗ впервые за долгое время подорожают напитки. Также наша редакция писала, за какой багаж придется доплачивать в 2025 году.