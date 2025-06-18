Укрзализныця добавила поезд Киев-Житомир

УЗ запускает региональный экспресс — куда будет следовать
"Укрзализныця" запускает региональный экспресс №856/855. Он будет следовать из Киева в Житомир.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
УЗ добавила новый поезд
Как отмечается, что экспресс будет курсировать с 27 июня. Новый рейс дает возможность пассажирам добраться до Житомира за 2 часа. Кроме того, билет на поезд обойдется в 2,5 раза выгоднее маршрутки.
Поезд будет отправляться из столицы в 17:48 и прибывать в Житомир в 19:58. Назад поезд будет возвращаться в Киев в 06:18 и прибывать в 08:44. Экспресс будут останавливаться только в Фастове.
В компании добавили, что по прибытию в Фастов пассажиры могут продолжить путешествие пригородными поездами в направлении Белой Церкви и Мироновки, а в Киеве — пересесть на международные поезда в Будапешт и Перемышль.
Экспресс оборудован местами для людей с инвалидностью, местами для велосипедов, пеленальными столиками, табличками со шрифтом Брайля и розетками.
Билеты станут доступными за 10 дней до отправления на сайте, в приложении и на кассах УЗ.
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