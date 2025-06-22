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Несмотря на риск военный туризм привлекает иностранцев в Украину

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Дата публикации 22 июня 2025 06:21
Почему военный туризм стал магнитом для иностранцев — детали
Частично разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Как военный туризм стремятся развивать в Украине? Иностранцы стремятся помогать и больше узнать об Украине

В Украине создают "Единый маршрут по местам памяти". Это инициатива, объединяющая культуру, историческую память и государственную политику. В частности, это также туристический проект, который интересует иностранцев.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала председатель Государственного агентства развития туризма Украины Наталья Табака.

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Как военный туризм стремятся развивать в Украине?

Министерство развития общин и территорий работает над "Единым маршрутом мест памяти". Это проект, который имеет целью показать последствия российско-украинской войны. Он объединит места трагедий и героизма, артобъекты и мемориалы, а также цифровые решения и образовательные компоненты.

"Такие точки формируются в каждой области, наносятся на карту единого маршрута и он будет доступен на цифровой платформе. Здесь важна коммуникация с местными и туристами, которые приезжают посмотреть на места трагедии, боли, и одновременно стойкости украинского духа. Не менее важная задача — научить экскурсоводов коммуницировать о событиях российско-украинской войны", — рассказала председатель Государственного агентства развития туризма Украины Наталья Табака.

Проєкт "Київщина. Місця памʼяті"
Проект "Киевщина. Места памяти". Фото: Верховная Рада Украины

В прошлом году запустили пилотный проект "Киевщина. Места памяти". Выбрали локации в Бучанской, Бородянской, Гостомельской и Ирпенской громадах. В частности, установили Мемориал "Ангелы Победы" защитникам Украины, которые погибли во время обороны Киева и освобождения села Мощун. Также блокпост "Караван Гала" в Ирпене и инсталляцию погибшим от рук оккупантов бучанцам на территории храма Святого Апостола Андрея Первозванного.

Проєкт "Київщина. Місця памʼяті", Ірпінь
Проект "Киевщина. Места памяти" в Ирпене. Фото: Верховная Рада Украины

Сейчас продолжается работа над проектом в Черниговской области. На этой неделе Государственное агентство развития туризма собирало информацию о будущем маршруте.

"Это село Ягодное. Там расположена школа, которая была более 20 дней в оккупации. Это также Лукашевка. Это может быть любое разрушенное здание, например театр, или место, где дали отпор врагу", — добавила Наталья Табака.

Иностранцы стремятся помогать и больше узнать об Украине

Туризм во время войны приобретает новые смыслы и содержания. По словам Натальи Табаки, это уже история не о развлечениях или ленивом отдыхе. Сейчас в фокусе — изучение истории, познание культуры, архитектурного наследия. Военный туризм в Украине стал популярным среди иностранцев.

"Они организовываются в туристические группы с целью посетить страну и помочь с начала 2022 года. Есть конкретная история с нашими норвежскими друзьями. Они помогали украинцам в Сумской, Закарпатской и Львовской областях. В июле они планируют приехать и туристическим маршрутом посетить всех, кому помогали. Встретиться с защитниками нашими там, где это возможно, и посмотреть на Украину", — добавила руководительница Госагентства развития туризма.

Напомним, "Укрзалізниця" запустила новый региональный экспресс-поезд. Также британец Джош признался, почему любит посещать Киев.

война иностранец Украина гуманитарная помощь туризм
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
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