Що здивувало британця в Києві — відео

Хрещатик в Києві. Фото: Факти

Київ — місто, яке закохує багатьох з першого погляду. Поєднання стародавньої історії, теплої атмосфери та сучасного стилю приваблює не лише українців, а й іноземців.

Користувачка yuliia_prots в TikTok поділилась відео, на якому її наречений-британець розповідає, чим йому сподобався Київ.

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Британець Джош зізнався, що дуже любить столицю. Чоловік розповів, чим саме йому подобається Київ та чи планує він відвідати це місто ще раз.

"Це дуже гарне місто. Чудова архітектура, погода. Проте найкраще в Києві — це люди. Усі дуже привітні, добрі. Ми зустріли багатьох фанатів, вони дуже милі. Вони хочуть спілкуватися, дізнатися більше про тебе. Я точно ще повернусь до Києва", — поділився іноземець.

Також британець згадав нещодавній масований обстріл у столиці, коли під завадами будинків померло багато людей. Джош зазначив, що це була жахлива ніч і такий терор — це щоденна страшна нова реальність українців.

Нагадаємо, ми розповідали, чи сподобалося жителю Британії українське шоу "Супермама". Також ірландець вперше скуштував торт "Монастирська хата" та поділився своїми враженнями.