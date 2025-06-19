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Главная Туризм Британец объяснил, за что он обожает Киев — видео

Британец объяснил, за что он обожает Киев — видео

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Дата публикации 19 июня 2025 17:49
Что удивило британца в Киеве — видео
Крещатик в Киеве. Фото: Факты
Ключові моменти Чем Киев удивляет иностранцев

Киев — город, который влюбляет многих с первого взгляда. Сочетание древней истории, теплой атмосферы и современного стиля привлекает не только украинцев, но и иностранцев.

Пользовательница yuliia_prots в TikTok поделилась видео, на котором ее жених-британец рассказывает, чем ему понравился Киев.

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Чем Киев удивляет иностранцев

Британец Джош признался, что очень любит столицу. Мужчина рассказал, чем именно ему нравится Киев и планирует ли он посетить этот город еще раз.

"Это очень красивый город. Замечательная архитектура, погода. Однако лучшее в Киеве — это люди. Все очень приветливые, добрые. Мы встретили многих фанатов, они очень милые. Они хотят общаться, узнать больше о тебе. Я точно еще вернусь в Киев", — поделился иностранец.

Также британец вспомнил недавний массированный обстрел в столице, когда под завалами домов умерло много людей. Джош отметил, что это была ужасная ночь и такой террор — это ежедневная страшная новая реальность украинцев.

Напомним, мы рассказывали, понравилось ли жителю Британии украинское шоу "Супермама". Также ирландец впервые попробовал торт "Монастырская хата" и поделился своими впечатлениями.

Киев Великобритания путешествие TikTok культура туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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