Что удивило британца в Киеве — видео

Британец объяснил, за что он обожает Киев — видео
Киев — город, который влюбляет многих с первого взгляда. Сочетание древней истории, теплой атмосферы и современного стиля привлекает не только украинцев, но и иностранцев.
Пользовательница yuliia_prots в TikTok поделилась видео, на котором ее жених-британец рассказывает, чем ему понравился Киев.
Чем Киев удивляет иностранцев
Британец Джош признался, что очень любит столицу. Мужчина рассказал, чем именно ему нравится Киев и планирует ли он посетить этот город еще раз.
"Это очень красивый город. Замечательная архитектура, погода. Однако лучшее в Киеве — это люди. Все очень приветливые, добрые. Мы встретили многих фанатов, они очень милые. Они хотят общаться, узнать больше о тебе. Я точно еще вернусь в Киев", — поделился иностранец.
Также британец вспомнил недавний массированный обстрел в столице, когда под завалами домов умерло много людей. Джош отметил, что это была ужасная ночь и такой террор — это ежедневная страшная новая реальность украинцев.
@yuliia_prots
@@Josh Nutting в Киеве #ukraine #bloggers #украина #internationalcouple #ukraine🇺🇦 #kyiv #киев #britishguy♬ оригинальный звук - Yprots
Напомним, мы рассказывали, понравилось ли жителю Британии украинское шоу "Супермама". Также ирландец впервые попробовал торт "Монастырская хата" и поделился своими впечатлениями.
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